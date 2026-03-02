Perkuat Literasi Keuangan, JULO Gandeng Ringkas untuk Edukasi KPR Take Over

KPR merupakan salah satu keputusan finansial besar bagi masyarakat Indonesia, sehingga perlu didukung dengan literasi yang memadai agar kredit dapat dikelola secara sehat dan berkelanjutan. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan Indonesia masih berada di kisaran 66%. Tak hanya itu, tingkat inklusi di wilayah pedesaan masih tertinggal di angka 59,6%.

Merespons kebutuhan tersebut, JULO menggelar kegiatan literasi secara daring dan berhasil menjangkau peserta di berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat hingga Sumatera Utara. Dilaksanakan pada Februari 2026 dengan tema "Panduan KPR Terbaru: Kiat Dapat Cicilan Ringan, Keuangan Aman", JULO dan Ringkas memberikan pemahaman komprehensif mengenai cara kerja KPR, risiko serta perhitungan bunga jangka panjang, hingga strategi menjaga cicilan tetap terjangkau melalui skema KPR take over.

Dalam sesi edukasi, peserta dibekali simulasi nyata perhitungan KPR dan KPR take over yang disesuaikan dengan kondisi pasar saat ini. "Saat mencicil KPR, jangan khawatir saat memasuki fase floating rate. Ada solusi untuk mengembalikan lagi ke suku bunga seperti awal melalui KPR take over. Ini bisa menjadi strategi untuk menyesuaikan cicilan agar kondisi finansial tetap sehat," ujar Devie Fibtarica, Business Development & Mortgage Strategist Ringkas, selaku narasumber kegiatan.

Poppy Rosari, Brand Manager JULO, menekankan pentingnya literasi dalam pengelolaan kredit yang bertanggung jawab. "Sebagai fintech yang memiliki misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, literasi pengelolaan kredit jangka panjang seperti KPR menjadi hal yang sangat penting. Melalui kolaborasi ini, JULO bersama Ringkas tidak hanya menghadirkan edukasi, tetapi juga nilai tambah bagi pengguna, salah satunya melalui program apresiasi berupa kesempatan memenangkan perjalanan umrah bagi pengguna yang mengajukan KPR ."

Salah satu peserta, Andi R. dari Ciamis, Jawa Barat, mengungkapkan bahwa materi yang disampaikan sangat sesuai dengan kebutuhannya. "Topiknya relevan dengan rencana saya mengajukan KPR, tapi tetap ingin menjaga cicilan sesuai kemampuan finansial. Materinya mudah dipahami, dan saya berharap ke depan JULO dapat mengadakan kegiatan serupa dengan durasi yang lebih panjang," katanya.

Sebagai perusahaan fintech lending yang berizin dan diawasi oleh OJK, JULO berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan keuangan digital yang aman dan bertanggung jawab, sekaligus aktif mendorong literasi keuangan melalui kolaborasi lintas ekosistem. Upaya ini diharapkan dapat membantu masyarakat Indonesia tidak hanya memiliki akses ke pendanaan, tetapi juga menjaga keberlanjutan kondisi finansial untuk kehidupan yang lebih sejahtera.

Sebagai platform kredit digital karya anak bangsa, JULO telah dipercaya oleh lebih dari 3,27 juta pengguna di seluruh Indonesia, dengan total penyaluran kredit mencapai Rp27 triliun yang digunakan untuk modal usaha, biaya pendidikan dan kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga. JULO menawarkan limit hingga Rp50 juta dengan tenor fleksibel sampai 12 bulan dan bunga yang kompetitif. Melalui pendekatan edukasi berkelanjutan serta pengelolaan risiko berbasis data dan teknologi, JULO berhasil mempertahankan Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB90) sebesar 99% pada periode Januari 2026.

Tentang JULO

JULO adalah perusahaan finansial teknologi inovatif karya anak bangsa yang berkomitmen untuk memberikan solusi akses kredit digital berbasis aplikasi smartphone kepada masyarakat di Indonesia. Akses kredit yang mudah dan terjangkau akan membantu masyarakat agar lebih berdaya dalam memenuhi kebutuhan finansial, memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan produktivitas dan mendorong perputaran perekonomian negara. JULO juga menjadi salah satu perusahaan finansial teknologi pertama yang menyediakan proses credit underwriting berbasis digital secara nasional dan platform risk assessment untuk memproses pengajuan kredit konsumen dan menentukan kelayakan kredit melalui aplikasi smartphone.

Didirikan pada akhir tahun 2016, pinjaman JULO saat ini dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan JULO berbasis di Jakarta dan didukung oleh perusahaan-perusahaan modal ventura terkemuka meliputi Credit Saison, Skystar Capital, Saratoga Investama, East Ventures, Quona Capital, Central Capital Ventura, MDI Ventures dan Gobi Partners. JULO secara resmi mengantongi izin usaha penyelenggara layanan sesuai surat OJK nomor KEP-16/D.05/2020 pada 19 Mei 2020. Sejak menapaki industri peer-to-peer lending di tanah air, JULO telah mendapatkan berbagai pendanaan yaitu pendanaan seri A dengan nilai US$10 juta di tahun 2018 dan pendanaan seri B senilai US$80 juta di tahun 2022. Pendanaan ini telah membuka kesempatan bagi JULO untuk terus berkembang dan memberikan layanan kredit digital praktis serta mudah dijangkau kepada seluruh masyarakat Indonesia.

JULO telah di-download oleh lebih dari 10 juta pengguna dan telah menyalurkan kredit digital kepada lebih dari 3 juta nasabah di seluruh Indonesia. JULO berhasil memenangkan beberapa penghargaan melalui komitmen pengembangan sosial, ekosistem bisnis dan lanskap bisnis, seperti Winner Indonesia Fintech Festival (2016), Winner UN Fintech Challenge (2018), Winner of Inclusive Fintech 50 (2019), Financial Inclusion of the Year & Consumer Lending Product of the Year dari Asian Banking and Finance Retail Banking Awards 2024, dan Asia FinTech Awards 2024.

Untuk informasi lebih lanjut terkait JULO, silakan kunjungi website kami di www.julo.co.id .

Informasi lebih lanjut dan kontak media, hubungi:

Edira (Marketing, JULO)

Office 88@Kasablanka Tower A 5th Floor, Jl. Raya Casablanca, RT.16/RW.5,

Menteng Dalam, Tebet, South Jakarta, DKI Jakarta 12870

Email: [email protected]

Website: https://www.julo.co.id

SOURCE PT JULO Teknologi Finansial (JULO)