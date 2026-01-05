Perpaduan Ajang Olahraga dan Pariwisata di Sanya, Lomba Maraton 2025 Resmi Berakhir di Wilayah Pesisir yang Indah

Menurut Zhao Guohu, lintasan yang datar dan iklim hangat Sanya sangat mendukung performa para peserta. Ia juga menambahkan bahwa semangat dan dukungan penonton serta relawan di sepanjang rute lomba menciptakan suasana yang sangat berkesan.

Untuk menghadirkan pengalaman maraton yang unik dengan menyatukan olahraga, pariwisata, dan budaya, pihak penyelenggara menggelar sejumlah Pos Pariwisata Budaya di sepanjang lintasan. Selain mendukung lomba, pos-pos ini menampilkan kerajinan tradisional dan seni rakyat, pertunjukan lagu dan tari etnis Li dan Miao, sajian kuliner lokal, serta aktivitas interaktif bertema budaya. Seluruh elemen ini menyediakan kesempatan bagi para pelari yang ingin mempelajari karakter lokal Sanya sekaligus membuat suasana menjadi semakin menarik.

Di sisi lain, para peserta lomba mendapatkan layanan terpadu yang mencakup akomodasi, transportasi, wisata, dan belanja. Sejumlah fasilitas juga tersedia melalui kemitraan yang telah terjalin, antara lain tarif hotel diskon dengan late checkout, potongan harga tiket pesawat, serta belanja bebas bea. Inisiatif digital meliputi penerbitan medali digital berbasiskan blockchain yang dapat dibeli melalui platform Alipay. Lewat lomba virtual di Alipay, DingTalk, dan Amap, para peserta juga dapat berpartisipasi dari jarak jauh.

Menurut Yang Yong, General Manager, Events and Commercialization, Orange Lion Sports (sebelumnya bernama Alibaba Sports), pihak penyelenggara memanfaatkan ekosistem Alibaba—termasuk Taobao, Fliggy, Alibaba Health, Ant Chain, dan Amap—untuk memperluas jangkauan acara dan melibatkan komunitas pelari domestik dan internasional, sekaligus mendorong aktivitas belanja selama ajang ini berlangsung.

Sejak awal 2024, Hainan telah menjadi tuan rumah lebih dari 700 ajang olahraga, menarik kehadiran lebih dari empat juta penonton dan menghasilkan lebih dari RMB 7 miliar nilai belanja konsumen. Dengan iklim yang kondusif dan lanskap alam yang menarik, Sanya Marathon terus menggerakkan perekonomian lokal melalui integrasi olahraga dan pariwisata.

