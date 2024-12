Pertama di Surabaya: Kolaborasi Pameran "Westin FestivART" oleh The Westin Surabaya dengan The Mogus

Kolaborasi ini menjadi istimewa karena ini juga merupakan kali pertama seniman asal Yogyakarta ini memamerkan karyanya di Surabaya. Ia memamerkan koleksi terbarunya yang memikat secara eksklusif di The Westin Surabaya, dan pameran tunggal pertamanya di Orasis Art Space. Di hotel bintang lima ini, para tamu hotel yang berkunjung dapat menikmati karya instalasi berjudul "Heart House" dan "Sudarsana" yang dipajang di area publik hotel, tepatnya di Welcome Lobby dan Sky Lobby. Kedua karya instalasi tersebut berupa rangkaian benang rajut dan dakron yang didominasi warna merah muda kemerahan, menambah kesan cerah dan hangatnya masa 'Festive'. Melalui karakter-karakter ikonik seperti Mogus (Monster Gurita Sigarantang), Mulyana menghadirkan narasi visual yang memikat tentang identitas, transformasi, dan keberlanjutan. Karyanya mengubah rajutan sederhana menjadi instalasi megah penuh makna, menyampaikan pesan tentang pentingnya hubungan manusia dengan lingkungan dan apresiasi terhadap proses transformasi.

Tessa Zelyana, Complex Marketing and Communications Manager The Westin Surabaya dan Four Points Pakuwon Indah Surabaya menyatakan, "Kami mendengar dari beberapa komunitas lokal bahwa banyak seniman berbakat, yang lahir dan besar di Surabaya, harus melanjutkan karier mereka di kota lain karena terbatasnya wadah dan kesempatan disini. Melalui Westin FestivART, kami berharap dapat menjembatani kesenjangan ini, dengan menawarkan wadah bagi para seniman ini untuk memamerkan karya mereka, khususnya kepada tamu hotel kami yang datang dari berbagai kota dan negara."

Westin FestivART dapat dikunjungi mulai tanggal 21 November 2024 hingga 2 Februari 2025 di The Westin Surabaya.

