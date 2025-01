Pertunjukan Kolosal "The Beauty of China" di Surabaya Siap Meriahkan Perayaan Imlek 2025

"The Beauty of China" bukan sekadar pertunjukan Imlek biasa. Ini adalah sebuah perayaan seni dan budaya Tiongkok yang dikemas secara modern dan memikat. "Bayangkan diri Anda terhanyut dalam alunan musik merdu dari penyanyi-penyanyi Tiongkok ternama, disuguhkan dengan gerakan lincah barongsai yang memukau, dan dibuat tercengang oleh para sling dancers yang bergelantungan anggun di atap ballroom. Puncak dari pertunjukan ini adalah kolosal musikal yang melibatkan lebih dari 180 penari, menghadirkan visualisasi LED dan lighting yang megah serta cerita yang menyentuh hati," jelas Tessa Zelyana, Complex Marcomm Manager The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah.

Gala Dinner Keluarga yang Mewah dan Berkesan

Perayaan Imlek tidak lengkap tanpa kebersamaan keluarga. The Westin Surabaya memahami betul arti penting momen ini dan telah menyiapkan gala dinner keluarga yang mewah dan berkesan. Nikmati hidangan set menu istimewa yang diracik oleh para chef dari Westin Culinary Team, menyajikan cita rasa autentik Tiongkok dengan sentuhan modern yang elegan. Adapun rangkaian set menu dari appetizer hingga dessert yang menemani malam perayaan ini. Tak ketinggalan, tradisi Yee Sang yang penuh simbolisme akan turut memeriahkan malam Anda, membawa harapan dan keberuntungan di tahun yang baru.

Tessa Zelyana menambahkan, "Menyadari ini adalah pertunjukan 'The Beauty of China' yang ke-18, banyak dari para tamu yang hadir juga bukan pengunjung baru. Beberapa dari mereka telah setia mengikuti perjalanan show ini. Tentu dengan bergulirnya generasi keluarga baru, kami juga akan menyuguhkan sesuatu yang baru dengan elemen-elemen kejutan yang menghibur, sehingga akan menjadi perayaan Imlek yang tak terlupakan."

Untuk informasi lebih lanjut mengenai harga, paket kamar, dan reservasi pertujukan 'The Beauty of China', silakan hubungi The Westin Surabaya di (+6231) 297 10000 atau kunjungi Instagram resmi @westinsurabaya.

SOURCE The Westin Surabaya and Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah