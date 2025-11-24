Pesona Kehidupan Laut di Bali - Marine Safari Bali Hadirkan Petualangan Laut dengan Format Baru di Asia Tenggara

Selain menjelajahi alam, Marine Safari Bali menyajikan sebuah alur kisah menarik bagi pengunjung, mulai dari area hutan yang rimbun, menuju sungai dan garis pantai, hingga merambah kedalaman samudra yang misterius. Setiap area di Marine Safari Bali menghadirkan kejutan dan menunjukkan bahwa kehidupan di bawah laut saling terhubung satu sama lain.

"Marine Safari Bali menghadirkan pesona kehidupan di laut dengan cara yang menarik dan seru," ujar Alexander Zulkarnain, ACT CMO, Taman Safari Indonesia Group. "Kami berharap, setiap tamu memperoleh momen berkesan dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk melestarikan bumi."

Perjalanan di Marine Safari Bali berawal dari kawasan hutan tropis yang rimbun, serta diliputi kabut, suara rimba, dan pepohonan tinggi sehingga pengunjung memasuki dunia yang dihuni iguana, katak, dan ular piton Birma yang legendaris. Wisatawan lalu menyusuri aliran air menuju habitat tepi sungai sebagai lokasi kehidupan air tawar, termasuk kapibara yang ramah dan menjadi favorit banyak orang. Di area ini, sebuah instalasi interaktif memaparkan peran sungai yang menopang seluruh ekosistem.

Suasana berubah saat pengunjung memasuki sungai purba yang sangat luas, habitat ikan-ikan besar prasejarah yang bergerak anggun seperti naga bawah air. Perjalanan kemudian berlanjut ke estuari yang tenteram, tempat ikan pari berenang dengan gemulai di perairan dangkal, bahkan pengunjung dapat merasakan gerakan lembut dari sayap ikan paru di sebuah kolam.

Pengalaman pun semakin seru ketika pengunjung tiba di area pesisir yang menarik, rumah bagi singa laut yang ceria dan penguin Humboldt yang gagah. Perjalanan ditutup di Oceanic Kingdom, akuarium megah yang menampilkan lebih dari 10.000 satwa laut dari 300 spesies, termasuk hiu dan ikan terumbu karang yang berenang harmonis.

Pengalaman paling memukau dapat ditemui pengunjung di Varuna, teater bawah air yang telah sukses memenangkan penghargaan. Menggabungkan koreografi udara, efek hologram, pertunjukan langsung, dan akuarium hidup berukuran besar, Varuna mengisahkan legenda Guardians of the Ocean — sebuah pengalaman teater bawah laut yang menampilkan putri duyung, penyelam, dan cerita sinematik yang pertama kali hadir di Indonesia.

Marine Safari Bali merupakan pusat konservasi yang menjalankan misi positif dengan dukungan para ahli biologi kelautan dan kedokteran hewan yang meneliti, menyelamatkan, dan melestarikan satwa liar yang terancam punah.

