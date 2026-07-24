Pizza Hut Indonesia dan TUKR Rayakan 10 Tahun Pizza Maker Junior Ajak Anak Peduli Lingkungan

Selama satu dekade, Pizza Maker Junior telah menjadi salah satu program edukasi andalan Pizza Hut Indonesia yang menghadirkan pengalaman seru bagi jutaan anak untuk belajar membuat pizza sekaligus membangun kreativitas. Memasuki tahun ke-10, Pizza Maker Junior hadir dengan pengalaman yang lebih bermakna melalui kegiatan yang tidak hanya mengajak anak-anak berkreasi, tetapi juga mengenal pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini juga selaras dengan Program CSR Pizza Hut Peduli 8P.

Mengusung semangat berkreasi, peduli, dan mengapresiasi, peserta Pizza Maker Junior diajak mengenal perjalanan bahan makanan langsung dari kebun paprika petani lokal binaan Pizza Hut Indonesia, serta memahami pentingnya pengelolaan minyak jelantah yang bertanggung jawab melalui kunjungan edukatif bersama TUKR.

Melalui aktivitas tersebut, anak-anak dapat melihat bahwa setiap bahan makanan memiliki perjalanan sebelum tersaji di meja makan, sekaligus memahami bahwa minyak jelantah yang sering dianggap sebagai limbah masih dapat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat baru bagi lingkungan. Dengan pendekatan yang interaktif dan menyenangkan, Pizza Hut Indonesia dan TUKR berharap dapat menanamkan kebiasaan baik serta kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini.

"Selama 10 tahun, Pizza Maker Junior telah menjadi bagian dari perjalanan belajar lebih dari 5 juta anak Indonesia. Pada edisi spesial ini, kami ingin memberikan pengalaman yang lebih lengkap, mulai dari berkreasi membuat pizza, mengenal asal-usul bahan makanan, hingga memahami pentingnya menjaga lingkungan. Kami berharap nilai-nilai tersebut dapat terus melekat dan menjadi bagian dari perjalanan tumbuh kembang mereka," ujar Herryady, Local Store Manager Pizza Hut Indonesia.

Sementara itu, Adhi Putra Tawakal, Head of Brand & Partnership TUKR, mengatakan, "Pengelolaan limbah minyak jelantah secara tepat dan berkelanjutan oleh pihak yang kompeten dan sah adalah penting dalam rangka menjaga kualitas kesehatan masyarakat, termasuk para anak sebagai generasi muda Indonesia. Di TUKR, kami mengelola minyak jelantah untuk bahan bakar terbarukan yang bermanfaat secara global bagi lingkungan dan masyarakat. TUKR berterima kasih kepada Pizza Hut yang telah bertahun-tahun mempercayakan pengelolaan limbah minyak jelantahnya kepada TUKR dan mencegah penyalahgunaan yang dapat membahayakan kesehatan para anak"

Sebagai bagian dari perayaan Hari Anak Nasional, Pizza Hut Indonesia juga menghadirkan promo spesial Pizza Maker Junior. Bagi keluarga bersama anak yang makan di Pizza Hut Restaurant dan membeli 1 Pizza Regular/Large (topping dan pinggiran apa saja) atau Sourdough, lalu dapatkan GRATIS 1 paket Pizza Maker Junior. Selain itu, terdapat juga untuk grup sekolah yaitu beli 20 paket Pizza Maker Junior, GRATIS 5 paket.

Melalui kolaborasi ini, Pizza Hut Indonesia dan TUKR berharap dapat terus menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus menginspirasi lebih banyak anak Indonesia untuk tumbuh menjadi generasi yang kreatif, peduli terhadap lingkungan, dan mampu mengapresiasi setiap proses pembelajaran.

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Tentang Pizza Hut Indonesia

PT Sarimelati Kencana Tbk merupakan anak usaha PT Sriboga Raturaya yang mengelola lebih dari 575 gerai Pizza Hut di Indonesia. Perseroan berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman terbaik bagi pelanggan serta menjalankan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui inovasi, efisiensi, dan tanggung jawab sosial.

Tentang TUKR

TUKR (dibaca: tu-ker) adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di sektor energi terbarukan, khususnya biofuel. Melalui jaringan operasional yang dibangun secara mandiri, TUKR mengumpulkan minyak jelantah dari berbagai sumber sebagai salah satu bahan baku produksi biofuel di tingkat global. Di dalam upayanya, TUKR menjalin kerja sama dengan dan memberikan solusi kepada aneka pabrik makanan, jaringan restoran, hotel, UMKM, komunitas, bahkan rumah tangga di dalam mengelola limbah minyak jelantah hasil produksi makanan mereka secara bijak dan tepat tanpa mencemari lingkungan serta bermanfaat sebagai sumber energi yang menghasilkan emisi karbon lebih rendah. Jaringan operasional dan layanan TUKR menjangkau belasan provinsi, terutama di Indonesia Barat dan Indonesia Tengah serta telah dimanfaatkan oleh lebih dari 9.000 bisnis, organisasi, dan komunitas. Seluruh aktivitas bisnis TUKR dan minyak jelantah yag dikumpulkan telah disertifikasi oleh ISCC (International Sustainability & Carbon Certification). Informasi lebih lanjut tentang TUKR dapat diakses di situs web resmi https://www.tukr.co.id

SOURCE TUKR