Plaud Berekspansi ke Asia Tenggara, Hadirkan Alur Kerja AI yang Praktis di Ajang GATES Thailand 2026

BANGKOK, 2 Februari 2026 /PRNewswire/ -- Plaud.ai , satu-satunya platform penulisan catatan (note-taking) berbasiskan AI yang menyatukan fitur-fitur pertemuan tatap muka, panggilan telepon, dan rapat daring (online meeting) dalam satu alur kerja terpadu, hari ini mengumumkan ekspansi ke pasar Asia Tenggara (SEA). Seiring dengan ekspansi regional tersebut, Plaud berpartisipasi dalam "GATES Consumer Tech Channel Summit" yang berlangsung pada 3–5 Februari 2026 di Bangkok, Thailand.

Di ajang ini, Plaud akan menempati Stan Pameran B43 dan menampilkan dua produk unggulannya, Plaud Note Pro —note taker berbasiskan AI yang paling canggih di dunia—serta Plaud NotePin S, note taker berbasiskan AI yang paling mudah dikenakan (wearable) di dunia, resmi diluncurkan di CES 2026. Kedua produk ini menjawab kebutuhan kalangan profesional yang ingin selalu merekam setiap informasi penting.

Dengan berpartisipasi di GATES, Plaud terus berkomitmen membina hubungan dengan mitra regional dan kalangan profesional melalui sarana kerja AI serta solusi produktivitas yang praktis. Asia Tenggara merupakan wilayah pertumbuhan strategis bagi Plaud, didorong oleh lingkungan kerja yang semakin mendunia, multibahasa, dan bergerak cepat. Prioritas pasar Plaud di kawasan ini mencakup Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Vietnam—di negara-negara ini, banyak tim kerja dan individu membutuhkan solusi AI yang tidak sekadar merekam, namun juga menghadirkan kejelasan, struktur, dan dukungan eksekusi strategi.

Rincian Acara

Jadwal: 3–5 Februari 2026

3–5 Februari 2026 Stan Pameran: B43

B43 Lokasi: 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

Partisipasi Plaud di GATES Thailand 2026 merupakan bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk memperluas keterlibatan di Asia Tenggara melalui dialog industri, kolaborasi regional, serta berbagi wawasan praktis mengenai pemanfaatan AI dalam alur kerja profesional sehari-hari.

Tentang Plaud

Plaud mengembangkan sarana kerja berbasiskan AI yang paling tepercaya di dunia agar kalangan profesional dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja melalui solusi penulisan catatan (note-taking). Sejak 2023, Plaud telah digunakan dan digemari lebih dari 1.500.000 pengguna di seluruh dunia. Dengan misi memperkuat kecerdasan manusia, Plaud mengembangkan infrastruktur dan antarmuka teknologi cerdas generasi baru untuk merekam, meringkas, dan memanfaatkan segala hal yang diucapkan, didengar, dilihat, dan dipikirkan pengguna. Plaud Inc. merupakan perusahaan yang berdiri di Delaware dan berbasis di San Francisco. Plaud mengembangkan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendorong batasan kolaborasi manusia–AI. Plaud mematuhi standar keamanan data dan perlindungan privasi tertinggi, termasuk ISO 27001, ISO 27701, GDPR, SOC 2, HIPAA, dan EN 18031.

SOURCE Plaud.ai