Polytama Propindo dan Milliken Berkolaborasi Meluncurkan Resin Polipropilena Pertama di Indonesia yang Bersertifikasi UL

"Polytama tidak hanya membuat produk dengan kinerja terbaik, namun juga memberikan nilai tambah kepada pelanggan, terutama efisiensi energi dan aspek keberlanjutan," ujar Ferry Tanumihardja, Direktur PT Polytama Propindo. "Polytama akan terus menghadirkan solusi relevan bagi industri dengan mengadopsi teknologi terbaru sehingga produk mencapai kualitas yang lebih tinggi dan proses yang efisien."

Masplene® MAS9475 ideal digunakan untuk wadah makanan dan produk perlengkapan rumah tangga yang mengutamakan kejernihan, tampilan mengilap, dan kinerja mekanis. Resin ini juga telah memenuhi standar regulasi keamanan pangan dan kemasan, serta sertifikasi Halal sehingga aman untuk produk yang bersentuhan dengan makanan.

"Kualitas dan inovasi merupakan aspek yang melekat dalam perjalanan Polytama sebagai produsen resin polipropilena terkemuka di Indonesia." ujar Ferry. "Peningkatan kualitas produk bukan hanya tentang kinerja fisik, melainkan juga mampu mengurangi biaya operasional, menghemat energi, serta mendukung transisi menuju praktik industri yang lebih baik."

ECV UL adalah program uji produk UL Solutions yang bersifat independen. UL Solutions merupakan perusahaan global yang bergerak dalam ilmu terapan tentang keamanan produk. Untuk itu, label ECV UL menegaskan klaim bahwa produk ini telah diverifikasi oleh UL secara independen. ECV UL ikut meningkatkan kepercayaan konsumen dan kredibilitas produk. Pemilik merek yang menggunakan resin PP dengan teknologi Milliken Hyperform® HPN bisa menampilkan label ECV UL pada kemasan produk yang diproduksi dengan teknik injection molding.

"Milliken bangga berkolaborasi dengan Polytama untuk meluncurkan Masplene® MAS9475 di pasar Indonesia," ujar Daniel Tanzil, Country Manager, Plastic Additives Business, Milliken. "Peluncuran Masplene® MAS9475 melambangkan komitmen kami menyediakan solusi inovatif yang membantu pelanggan mencapai efisiensi dan kualitas produk yang lebih baik, serta memberikan kepastian dalam proses manufaktur."

Informasi selengkapnya tentang polipropilena buatan Polytama: https://polytama.co.id/ . Informasi selengkapnya tentang portofolio bahan aditif Milliken: www.milliken.com .

Tentang Milliken

Milliken & Company adalah pemimpin sektor manufaktur global yang menguasai teknik material untuk membuat terobosan masa depan. Dari molekul hingga inovasi berkelanjutan, Milliken menghadirkan solusi produk yang dapat meningkatkan kualitas hidup pelanggan dan masyarakat. Dengan ribuan paten dan portofolio produk yang mencakup berbagai industri seperti tekstil, material lantai, kimia, dan layanan kesehatan, Milliken memiliki integritas dan selalu menjaga mutu produk demi memberikan dampak positif bagi dunia secara lintasgenerasi. Informasi selengkapnya tentang Milliken: milliken.com dan akun-akun Milliken di Facebook , Instagram , dan LinkedIn .

Tentang Polytama

PT Polytama Propindo ("Polytama") adalah salah satu produsen resin polipropilena (PP) terkemuka di Indonesia yang dikenal dengan brand Masplene®. Berdiri pada 1993 dan beroperasi secara komersial mulai 1995 di Indramayu, Jawa Barat, Polytama berperan penting dalam industri hulu petrokimia dengan mengurangi ketergantungan impor dan mendorong pertumbuhan hilirisasi manufaktur. Polytama menggunakan teknologi pemrosesan kelas dunia Spheripol dengan lisensi LyondellBasel untuk menghadirkan produk PP berkualitas tinggi yang memenuhi beragam permintaan pelanggan di sektor-sektor kemasan, otomotif, dan lain-lain.

