Produk ETF Bercakupan Luas Tawarkan Berbagai Peluang Berinvestasi pada Saham-Saham yang Terdaftar di Bursa Efek Tiongkok Daratan di tengah Pemulihan Ekonomi

GUANGZHOU, Tiongkok, 12 Juni 2024 /PRNewswire/ -- Menurut data pasar terbaru yang dirilis Bursa Efek Shenzhen, jumlah produk ETF mencapai 379 dengan kapitalisasi pasar total mencapai US$ 83,8 miliar pada akhir April 2024. Pada periode tersebut, volume perdagangan ETF juga mencapai US$ 63,6 miliar. Tiga ETF yang paling sering diperdagangkan (di luar reksa dana pasar uang) di Bursa Efek Shenzhen adalah E Fund ChiNext ETF (Kode ETF: 159915), HuaAn ChinaBond 1-5 Year CDB Bond Index ETF, dan Harvest CSI 300 Index ETF. Volume perdagangan masing-masing ketiga ETF ini mencapai US$ 3.548 juta, US$ 2.949 juta, dan US$ 2.787 juta.