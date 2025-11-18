Produk Minuman Globa WALOVI Kemasan Kaleng Kini Hadir di Malaysia, Tarik Perhatian Luas di Ajang Fortune Innovation Forum

Di acara peluncuran ini, Tang Heping, Chief Accountant, Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited, menyampaikan, "Hari ini, produk minuman global WALOVI resmi hadir di Malaysia. Empat varian produknya—Classic (Ruby Roselle), No-sugar (Dawn Orange), Plain (Golden Glaze), dan Bubble (Misty Blue)—mengusung desain kemasan dengan estetika Oriental. Dirancang sesuai selera konsumen lokal, peluncuran produk ini juga menjadi terobosan penting bagi merek Tiongkok di sektor minuman kesehatan Asia Tenggara."

Pengakuan pasar terhadap Wanglaoji sudah terbukti sejak lama. Pada Mei tahun ini, Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi mencicipi WALOVI saat bertemu dengan delegasi Guangzhou Pharmaceuticals dan memberikan pujian: "WALOVI, saya sangat menyukai minuman ini!" Sebagai merek minuman herbal terlaris No.1 di dunia selama lima tahun berturut-turut, WALOVI terus mencuri perhatian dunia berkat kualitas produk yang kuat.

Momentum globalisasi Wanglaoji terus meningkat. Dalam satu dekade terakhir, skala pasar luar negeri Wanglaoji tumbuh lebih dari 6,5 kali lipat dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk di atas 25%. Produk Wanglaoji kini telah menjangkau lebih dari 100 negara dan wilayah di seluruh dunia.

Sepanjang 2025, WALOVI juga tampil di berbagai panggung internasional—mulai dari ASEAN-China-GCC Economic Forum, Expo 2025 Osaka, Fortune Global Forum, hingga World Traditional Medicine Conference—untuk mempromosikan filosofi kesehatan Oriental sebagai keunggulan mereknya. Setelah debut global di Shanghai pada Agustus lalu, produk minuman global WALOVI dengan kemasan kaleng dengan cepat merambah pasar Jerman, Arab Saudi, Australia, Singapura, dan kini Malaysia, memperoleh sambutan positif.

Sebagai penjaga sekaligus inovator filosofi tersebut, WALOVI semakin gencar berekspansi di ASEAN dan pasar global. Mulai dari ekspor produk hingga integrasi rantai pasok global, didukung strategi merek terpadu, kiprah internasional WALOVI mencerminkan merek Tiongkok yang sukses berkembang dari sekadar "go global" menuju benar-benar "go local".

SOURCE Guangzhou Wang Lao Ji Great Health Industry Co., Ltd.