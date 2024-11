Program "Belt and Road Youth Perspectives": Tampilkan Semangat Para Pemuda dalam Kerja sama "Belt and Road"

Program "Belt and Road Youth Perspectives", melibatkan pembuatan konten multimedia, mengundang lebih dari 30 karyawan muda dari sejumlah perusahaan Tiongkok untuk ditempatkan di luar negeri dalam rangka kerja sama "Belt and Road", bersama karyawan lokal dari luar negeri, serta mahasiswa Tiongkok dan asing sehingga mereka dapat berdiskusi tentang pengalaman masing-masing ketika terlibat dalam "Belt and Road". Program ini menampilkan semangat pemuda Tiongkok dalam mengasah keahlian dan berinteraksi dengan dunia, serta jiwa muda dan energi mereka--seluruhnya ditempuh demi membuat perubahan positif bagi berbagai negara dan masyarakat yang terlibat dalam "Belt and Road".

Tim tersebut berkunjung ke 10 kota di Tiongkok, termasuk Xi'an, Tianjin, Ningbo, dan Pu'er, serta 13 negara, termasuk Filipina, Mongolia, Peru, Indonesia, serta Uni Emirat Arab. Tim ini mencakup para pemuda yang bekerja keras dalam menggarap proyek "Belt and Road". Mereka menunjukkan gagasan mulia, sikap yang berani bertanggung jawab, kegigihan, serta niat kerja keras. Lewat kisah mereka, pencapaian inisiatif "Belt and Road" tersajikan melalui perspektif setiap sosok pada level mikro.

