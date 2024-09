Program "Care For Your Kids with No.1": @mommy_starla Ajak Anda agar Bergabung dalam " Childcare Challenge" dengan Merek TV Terlaris di Indonesia coocaa TV

Sebagai merek TV terkemuka di Indonesia, coocaa juga menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan yang baik. Demi meningkatkan kondisi fisik dan mental anak, coocaa telah berkolaborasi dengan Inara Rusli, sosok "Super Mom" terkenal di Indonesia, untuk mempromosikan TV coocaa Y65 yang dirancang khusus untuk keluarga dan anak-anak. Lewat kolaborasi ini, coocaa menyediakan produk dan layanan terbaik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi keluarga ketika anak-anak menonton TV.

Tema yang diusung coocaa dalam kolaborasi ini adalah "Care For Your Kids With No.1". Dalam live broadcast pada coocaa Shopee dan Snack Video, Inara Rusli memperkenalkan TV coocaa Y65, serta berbagi pengalaman sebagai orang tua. Dia juga mengisahkan momen-momen berkesan bersama anak-anaknya yang sangat inspiratif. Inara Rusli memuji TV coocaa Y65 dan berkata, "Produk ini mengatasi permasalahan saya dalam menonton TV bersama anak-anak. Saya sangat merekomendasikan perusahaan yang menaruh perhatian kepada masyarakat ini, serta produk-produknya."

TV coocaa Y65 menawarkan tiga keunggulan berikut:

Fitur Eye Protection yang Canggih: Dengan teknologi Flicker Free dan Low Blue Light, TV ini mengurangi screen flickering serta menghalau paparan sinar biru yang berbahaya bagi mata sehingga meningkatkan kenyamanan visual, serta menjaga kesehatan mata anak-anak. Perangkat Remote Control Antibakteri: Terbuat dari material nano silver, perangkat remote control melenyapkan 99% bakteri, meningkatkan higiene anak-anak. Google System: Menyediakan akun terpisah untuk anak dengan konten yang sesuai dengan usianya, mencegah materi yang mengandung kekerasan, serta menjamin pengalaman menonton yang lebih aman bagi anak-anak.

Informasi lebih lanjut tersedia di gerai resmi coocaa https://bit.ly/4e7aYxv dengan penawaran spesial berikut:

Buy Big, Get Small for Free — Jika membeli TV Y72 75-inci, Anda memperoleh TV Z65 32-inci secara gratis; Jika membeli TV CUE7600 86-inci, Anda memperoleh TV S3U 43-inci secara gratis; Jika membeli TV CUE8600 100-inci, Anda memperoleh TV Y65 55-inci secara gratis Buy One, Get Three — Jika membeli TV seri CUE/Y72/ Y72 PRO, Anda memperoleh langganan Netflix, dan, jika memberikan ulasan produk yang positif, Anda memperoleh game controller secara gratis Diskon hingga 40% untuk beberapa produk tertentu

Anda juga dapat bergabung dalam program "Childcare Challenge" pada akun resmi coocaa di Instagram @coocaaindonesiaofficial https://bit.ly/3Zq3ktC dan TikTok @coocaaindonesiaofficial https://bit.ly/4gsC2J1 untuk merebut satu unit TV coocaa Y65 secara gratis!

