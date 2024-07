Program ETF Connect antara Tiongkok Daratan-Hong Kong Rayakan Hari Jadi yang Kedua, Tingkatkan Integrasi Pasar, dan Jalankan Ekspansi yang Memperluas Opsi Investasi dan Likuiditas

Menurut Bursa Efek Hong Kong, ETF yang kini tergabung dalam ETF Connect meliputi 84 produk ETF yang tercatat di Bursa Efek Shanghai, 57 produk ETF yang tercatat di Bursa Efek Shenzhen, dan 10 produk ETF yang tercatat di Bursa Efek Hong Kong. E Fund Management ("E Fund"), manajer investasi terbesar di Tiongkok, memiliki 14 produk ETF dalam ETF Connect. Produk-produk ETF ini mencakup beragam indeks, termasuk indeks bercakupan luas (broad-based) seperti Indeks CSI 300 dan STAR 50, indeks tematik seperti Indeks CSI Artificial Intelligence, dan indeks strategis seperti Indeks CSI Dividend. Di sisi lain, biaya manajemen rata-rata dari produk ETF ini tercatat kurang dari 3% per tahun. Hal tersebut mencerminkan dedikasi E Fund dalam membantu investor asing yang ingin mendiversifikasikan aset di pasar Hong Kong dan Tiongkok Daratan secara efisien dan hemat biaya.

Cakupan ETF Connect segera bertambah luas pada 22 Juli mendatang. Lewat ekspansi ini, ETF Connect semakin melayani investor asing yang ingin mengakses pasar modal di Tiongkok Daratan dengan pilihan investasi yang lebih baik, serta likuiditas dan aktivitas perdagangan ETF yang relevan.

Tentang E Fund

Berdiri pada 2001, E Fund Management Co., Ltd. ("E Fund") adalah manajer investasi terkemuka dengan produk terlengkap di Tiongkok. Dana kelolaan E Fund kini mencapai hampir RMB 3,3 triliun (US$ 454 miliar). E Fund menawarkan solusi investasi bagi klien di dalam dan luar negeri. Selain itu, E Fund membantu klien mencapai kinerja investasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Berorientasi pada imbal hasil jangka panjang, E Fund telah menjadi manajer investasi sejak terbentuk pertama kali. E Fund berpegang pada keunggulan riset yang mendalam dan periode investasi. E Fund juga menjadi pionir dan perusahaan terdepan yang mempraktikkan investasi bertanggung jawab di Tiongkok. Maka, E Fund merupakan salah satu manajer investasi yang paling tepercaya dan terbaik di Tiongkok.

Catatan: Pada periode 30 Juni 2024. Dana kelolaan (AuM) mencakup anak usaha E Fund. Sumber: PBoC, Wind.

