PROGRAM LOYALITAS PELANGGAN MILLENNIUM HOTELS AND RESORTS "MY MILLENNIUM" KEMBALI MEMENANGKAN SEJUMLAH PENGHARGAAN

Di sisi lain, tim di balik program My Millennium juga sukses meraih penghargaan "Bronze" dalam kategori "Team of the Year — Brand at The Loyalty & Engagement Awards 2024" dari media industri Marketing-Interactive. Tim Global Loyalty and Branding MHR bahkan menjadi satu-satunya tim dari perusahaan perhotelan yang tercantum dalam nominasi penghargaan tersebut. Lebih lagi, MHR berhasil mengungguli perusahaan blue chip yang bergerak di sektor ritel dan teknologi.

"MHR bangga menerima dua penghargaan bergengsi atas program loyalitas pelanggan My Millennium. Kami ingin menjadi merek pilihan pelanggan dengan membina hubungan dan menjangkau pelanggan lewat program loyalitas pelanggan tersebut. Penghargaan ini turut membuktikan komitmen kami pada pendekatan yang memprioritaskan tamu di hotel-hotel MHR di seluruh dunia. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemimpin industri dan merek perhotelan lain yang terus menghadirkan inspirasi dan menciptakan dampak positif," ujar Saurabh Prakash, Chief Commercial Officer, Millennium Hotels and Resorts.

Dengan meraih penghargaan tersebut, MHR semakin berkomitmen meningkatkan pengalaman tamu dan menjaga standar layanan perhotelan. Selain merayakan pencapaian ini, MHR juga terus berinovasi dan memperluas program loyalitas pelanggan agar para tamu memperoleh pengalaman menginap yang luar biasa dan bonus menarik.

SOURCE Millennium Hotels and Resorts