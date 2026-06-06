Program Open Day "Light Up the Future" China Huadian Perkuat Hubungan dan Kolaborasi Tiongkok-Indonesia

BEIJING, June 6, 2026 /PRNewswire/ -- Artikel berita dari China Huadian Corporation Ltd

China Huadian Corporation Ltd. (CHD) baru saja menggelar rangkaian kegiatan Open Day bertajuk "Light Up the Future" di sejumlah proyeknya di Indonesia, yakni Pembangkit Listrik Batam, Pembangkit Listrik Celukan Bawang, dan Pembangkit Listrik Bukit Asam. Berfokus pada edukasi energi, kegiatan ini memadukan kerja sama antara dunia industri dan akademisi, pertukaran budaya, serta keterlibatan masyarakat. Melalui program tersebut, tenaga pengajar, pelajar dan mahasiswa, bersama perwakilan masyarakat setempat mengunjungi lokasi proyek guna mempelajari aktivitas operasional CHD. Kegiatan tersebut juga mencerminkan komitmen CHD dalam melayani masyarakat lokal dan mendukung pembangunan sosial.

Di Pembangkit Listrik Batam, mahasiswa Program Studi Teknik Energi dari Politeknik Negeri Batam berkunjung ke fasilitas pembangkit listrik dan mengamati secara langsung seluruh proses operasional serta pemeliharaan unit pembangkit listrik. Para ahli teknis asal Tiongkok turut berbagi wawasan tentang tren industri, keterampilan profesional yang dibutuhkan, serta berbagai program tanggung jawab sosial yang dijalankan di tingkat lokal. Lewat langkah tersebut, CHD memperkuat kerja sama praktis antara dunia usaha dan institusi pendidikan dalam mencetak talenta di sektor energi.

Sementara itu, Pembangkit Listrik Bukit Asam menerima kunjungan lebih dari 30 guru dan pelajar setempat yang meninjau sejumlah fasilitas utama, termasuk ruang turbin dan ruang kendali pusat. Dalam kunjungan tersebut, peserta memperoleh penjelasan mengenai proses pembangkitan listrik dan teknologi emisi ultra-rendah yang diterapkan di proyek tersebut.

Dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional Indonesia, Pembangkit Listrik Celukan Bawang menggelar kegiatan edukasi bertema kelistrikan bagi siswa dari lima sekolah di sekitar lokasi proyek. Melalui presentasi yang mudah dipahami, para peserta mempelajari proses pembangkitan dan transmisi listrik, mengenal capaian pengelolaan lingkungan hidup di area pembangkit listrik, serta mengamati berbagai spesies burung langka yang hidup di kawasan tersebut. Karyawan asal Tiongkok juga menampilkan seni gunting kertas tradisional Tiongkok demi mempererat pertukaran budaya antara Indonesia dan Tiongkok.

Sebagai perusahaan yang telah lama berkiprah di sektor energi Indonesia, CHD selalu berpegang pada prinsip dialog, kontribusi bersama, dan manfaat kolektif. Selain ikut menjaga keandalan pasokan listrik regional, CHD juga terus menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial. Melalui berbagai langkah nyata tersebut, CHD berkontribusi memperkuat kerja sama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI), sekaligus mendukung keandalan pasokan energi bagi pembangunan komunitas masa depan bersama antara Tiongkok dan Indonesia.

SOURCE China Huadian Corporation Ltd