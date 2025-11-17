Program "Variety Show" TaiwanPlus "WOW! Taiwan" Kembali Hadir lewat Musim Kelima, Tampilkan Kehidupan Mahasiswa Asing di Taiwan

Selain kisah lucu dan cerita hangat yang menjadi ciri khas program ini, musim terbaru secara khusus menyoroti kehidupan kampus di Taiwan dan daya tariknya di mata mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang budaya. Setiap episode menampilkan segmen "Wow Me" tentang tempat-tempat favorit mahasiswa—mulai dari lokasi lokal hingga destinasi tersembunyi—sehingga penonton memperoleh kisah-kisah menyenangkan dan autentik tentang kehidupan di Taiwan.

"WOW! Taiwan musim kelima ini mengangkat kisah tentang pertukaran budaya dan persahabatan," ujar Produser Yenming Lai. "Lewat cerita para mahasiswa, kami berharap, para penonton di seluruh dunia dapat merasakan keramahan, keberagaman, dan keterbukaan Taiwan secara langsung."

WOW! Taiwan musim kelima berawal dari kehadiran mahasiswa asing asal Polandia, Perancis, Malaysia, Haiti, dan Thailand. Mulai dari menemui sejumlah kejutan yang berkaitan dengan budaya, belajar bahasa, hingga mengenal makanan lokal, tradisi, dan kehidupan kampus, setiap mahasiswa membawa sudut pandang yang unik dan sering kali lucu mengenai daya tarik dari pengalaman belajar di Taiwan.

Dengan gaya yang hangat, penuh rasa ingin tahu, dan humor, "WOW! Taiwan" musim kelima terus menampilkan perpaduan tradisi dan modernitas Taiwan melalui kisah orang-orang yang menjalaninya secara langsung.

Episode "WOW! Taiwan" tersedia secara gratis di seluruh dunia lewat situs resmi dan kanal YouTube .

Tentang TaiwanPlus

TaiwanPlus adalah saluran informasi terkemuka di dunia yang menyajikan berita dan infotainment berbahasa Inggris dari Taiwan—menawarkan liputan berita tepercaya, perspektif informasi tentang hubungan lintas-selat, serta konten gaya hidup inspiratif seputar kuliner, wisata, dan hiburan. Berbasis di wilayah demokrasi yang paling dinamis di Asia, tim TaiwanPlus berlatar belakang jurnalis dan produser, serta berkomitmen menghadirkan berbagai berita dan kisah secara independen untuk menginformasikan, mencerahkan, dan menginspirasi audiens di seluruh dunia. Anda dapat memperoleh perspektif global dari Taiwan di situs, aplikasi seluler, kanal TV, dan berbagai media sosial TaiwanPlus.

SOURCE TaiwanPlus