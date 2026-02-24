PT Bolttech Insurance Broker Raih Gelar "Innovator of the Year" di Ajang Asian Management Excellence Awards 2026

Penghargaan ini mengapresiasi program asuransi khusus mobil listrik (EV) yang dirancang untuk menutup kesenjangan perlindungan asuransi bagi pemilik mobil listrik di Indonesia.

JAKARTA, Indonesia, 24 Februari 2026 /PRNewswire/ -- PT Bolttech Insurance Broker (Bolttech Insurance Broker) meraih gelar "Indonesia Innovator of the Year" – kategori Insurance Broker di ajang Asian Management Excellence Awards 2026 atas program asuransi mobil listrik yang dirancang khusus untuk pelanggan Harmony Auto Indonesia guna meningkatkan pengalaman kepemilikan mobil listrik BYD.

Penghargaan ini mencerminkan respons Bolttech Insurance Broker terhadap risiko baru yang muncul seiring meningkatnya penggunaan mobil listrik di Indonesia, tren yang sejalan dengan target nasional menuju mobilitas ramah lingkungan.

Bolttech Insurance Broker berupaya mengatasi keterbatasan program asuransi mobil konvensional yang belum menanggung beberapa risiko penting yang dihadapi pengguna mobil listrik, seperti risiko terkait baterai, masalah pengisian daya, serta insiden di jalan akibat kehabisan daya baterai. Kesenjangan ini menyebabkan sebagian calon pembeli masih ragu memiliki mobil listrik meski minat terhadap mobil listrik terus meningkat. Untuk itu, Bolttech Insurance Broker secara khusus mengembangkan solusi yang menjawab tantangan tersebut, bukan sekadar menyesuaikan produk asuransi kendaraan yang telah ada.

Program asuransi ini dikembangkan melalui kolaborasi antara tim produk, operasional, teknologi, dan pengalaman pelanggan di Bolttech Insurance Broker, bersama Harmony Auto. Solusi asuransi ini kemudian diperkenalkan di seluruh showroom BYD Harmony Auto di Indonesia sehingga pelanggan dapat memperoleh perlindungan asuransi saat membeli kendaraan.

Pilihan perlindungan yang tersedia meliputi paket Comprehensive dan Total-Loss-Only. Cakupan asuransi melindungi baterai mobil listrik, controller, motor listrik, serta perangkat pengisian daya di rumah. Dukungan operasional mencakup bantuan darurat di jalan, layanan derek ketika kendaraan kehabisan daya, penggantian biaya taksi selama masa perbaikan, serta perlindungan roda dan ban. Tergantung pada paket yang dipilih, pelanggan juga dapat memperoleh perlindungan kecelakaan diri, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, dan perlindungan terhadap bencana alam.

Berkat struktur program asuransi ini, Bolttech Insurance Broker mengintegrasikan asuransi dalam proses operasional dealer tanpa mempersulit proses pembelian mobil. Pendekatan tersebut turut meningkatkan penggunaan produk asuransi sekaligus tetap selaras dengan alur kerja dealer.

Kolaborasi industri juga menjadi bagian penting dari dampak program asuransi ini. Menurut Suwandy, Country Head, BYD & Denza Harmony Auto, integrasi asuransi dalam proses kepemilikan mobil listrik memberikan dukungan praktis bagi pelanggan.

Asian Management Excellence Awards merupakan ajang penghargaan yang mengapresiasi pemimpin bisnis, inovator, dan perusahaan terbaik di Asia, serta mengakui pencapaian luar biasa dalam program partisipasi karyawan, keberagaman dan inklusi, serta inisiatif kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja.

