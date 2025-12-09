PT Fapon dan PT Bio Farma Jalin Kemitraan Strategis untuk Meningkatkan Lokalisasi dan Inovasi IVD di Indonesia

Dyah, Chief Executive Officer, Fapon Indonesia Market, dan Dicky, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bio Farma, menandatangani perjanjian tersebut, mewakili masing-masing perusahaan. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam lokalisasi teknologi diagnostik dan peremajaan industri kesehatan Indonesia.

"Kami sangat gembira memperkuat kemitraan dengan PT Fapon untuk memproduksi IVD berteknologi mutakhir di Indonesia," ujar Shadiq Akasya, Direktur Utama Bio Farma. "Kemitraan ini akan meningkatkan kapasitas produksi alat kesehatan sehingga cakupan deteksi penyakit menjadi semakin luas di seluruh Indonesia."

Ben He, President, Fapon Biotech, menyatakan, "PT Fapon sangat berkomitmen mendukung perkembangan industri kesehatan Indonesia melalui kerja sama teknologi. Kami optimis bahwa proyek transfer teknologi dan lokalisasi produksi ini akan menghadirkan solusi diagnostik mutakhir, serta ikut membangun masa depan layanan kesehatan yang lebih tangguh dan berkelanjutan."

PT Fapon merupakan pabrik pertama Fapon Group di pasar luar negeri yang memasok produk diagnostik berstandar internasional bagi pasar Indonesia dan regional. Bio Farma, perusahaan yang telah berdiri lebih dari 130 tahun, merupakan perusahaan life science nasional yang menguasai keahlian luas dalam penelitian, pengembangan, produksi, dan distribusi vaksin, solusi biologis, serta produk farmasi.

Kemitraan ini menjadi perkembangan penting dalam strategi PT Fapon untuk memperkuat jangkauan lokal dan mendukung perkembangan industri alat medis Indonesia. Ke depan, kedua perusahaan berencana menjajaki peluang kerja sama secara lebih lanjut dalam bidang inovasi medis dan transfer teknologi guna mendorong kemajuan sektor kesehatan di Indonesia dan Asia Tenggara.

Tentang PT Fapon Bioindustries Indonesia

PT Fapon Bioindustries Indonesia, berlokasi di Jawa Barat, merupakan pabrik internasional pertama milik Fapon. Fasilitas ini dibangun dan dioperasikan dengan standar ISO 13485 dan GMP, serta berfokus menyediakan produk serta solusi in-vitro diagnostics (IVD) bermutu tinggi untuk pasar Indonesia. Dengan memanfaatkan jaringan global Fapon dalam litbang, manufaktur, dan layanan, PT Fapon aktif menghadirkan teknologi diagnostik mutakhir yang mendukung pertumbuhan industri kesehatan di pasar lokal, meningkatkan akses diagnostik, serta berkontribusi meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia.

Tentang PT Bio Farma (Persero)

PT Bio Farma (Persero) adalah perusahaan life science kelas dunia yang berdaya saing global. Bio Farma menyediakan dan mengembangkan produk life science berstandar internasional untuk meningkatkan kualitas hidup. Didukung kompetensi, pengalaman, dan proses pembelajaran lebih dari 130 tahun, Bio Farma selalu berupaya melindungi dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Aktif terlibat membangun kesehatan bangsa, Bio Farma terus bertahan dari masa ke masa.

