Puluhan Mitra Co-branding Wonderful Indonesia berkomitmen untuk menyuarakan kampanye Keep The Wonder

Aktivasi 11.11 Co-branding Wonderful Indonesia bertemakan "Keep The Wonder", sebuah pesan kepada masyarakat luas untuk terus menjaga kelestarian kekayaan alam, budaya, dan tradisi Indonesia. Acara ini akan memamerkan instalasi seni berbahan dasar daur ulang, demonstrasi pengolahan sampah, gamifikasi yang melibatkan para mitra Co-branding, berlangsung pada 8-11 November 2024 di Alun Alun Indonesia (Jakarta) dan 9-12 November 2024 di 23 Paskal (Bandung), Ciputra World (Surabaya), dan Beachwalk (Bali). Pengunjung dapat berinteraksi dengan mitra Co-branding melalui permainan dan aktivitas dengan tema hijau seperti green mobility, memilih produk natural dan lokal, sampai dengan rekomendasi pilihan wisata akhir tahun ke destinasi-destinasi hijau. Pengunjung juga di ajak untuk bersama-sama membuat janji pada Wishing Wall, bahwa kita semua dapat berkontribusi dengan hal-hal kecil untuk menjaga kelestarian destinasi. Reward juga akan diberikan bagi pengunjung yang berhasil mengkoleksi 12 stiker yang dapat ditukar dengan produk co-branding Wonderful Indonesia. Selain itu, masyarakat pun dapat membeli produk-produk tersebut melalui e-commerce masing-masing mitra co-branding yang terlibat. Selain aktivasi offline, aktivasi 11.11 dengan tema yang sama juga dapat diakses melalui indonesia.travel . Konsumen akan mendapatkan promosi khusus dari mitra Co-branding yang dapat dimanfaatkan dalam momen flash sale 11.11.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar RI, Ni Made Ayu Marthini menyampaikan pentingnya isu-isu besar dalam industri pariwisata terus disuarakan. "Kampanye Keep The Wonder ini bukan hanya sekedar tagline, tetapi diimplementasikan dalam tindak nyata. Isu-isu penting seperti sustainability, serta kekayaan destinasi baik alam dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia, harus terus digaungkan".

Beragam program yang dihasilkan dari kerja sama co-branding menunjukan antusiasme yang tinggi dari para mitra co-branding dalam mendukung langkah pemerintah. "Keterlibatan mitra co-branding yang merupakan pelaku bisnis, kami dari pemerintah, dan rekan-rekan media yang meyuarakan kegiatan positif ini menjadi wujud dari Pentahelix di industri pariwisata menuju quality dan regenerative tourism, Kita ingin pariwisata bukan hanya sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada saat yang sama menjaga alam dan menghormati budaya" tambah Ni Made Ayu Marthini.

Pada kesempatan yang sama, Yohanes De Brito Titus Haridjati selaku Direktur Komunikasi Pemasaran Kemenpar RI mengatakan bahwa Aktivasi 11.11 ini menjadi program kolaborasi terakhir kemitraan co-branding pada tahun 2024. Sepanjang tahun ini, Direktorat di bawah komandonya menyediakan 5 program aktivasi yaitu Wonderful Ramadhan, School Break, HUT Republik Indonesia, Road to Mandalika, dan terakhir aktivasi 11.11.

"Kami harap lewat 5 program aktivasi yang disediakan sepanjang tahun ini, bukan hanya kami, tetapi mitra co-branding juga mendapatkan manfaat " jelas Titus. Program-program yang dijalankan oleh kemitraan co-branding tahun ini sangat erat dengan pesan ramah lingkungan. Aktivasi 11.11 ini pun menjadi penutup yang baik dalam mempertegas pesan tersebut. Hal itu diutarakan oleh Titus, "Beberapa instalasi Wonderful Indonesia yang dibuat merupakan berbahan dasar sisa produk. Ini adalah contoh kecil dari partisipasi kita dalam menyuarakan isu sustainability tourism."

SOURCE Indonesia's Ministry of Tourism and Creative Economy