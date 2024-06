Qiangli Jucai Tampil di Layar Nasdaq di Times Square, Perlihatkan Peringkat Penjualan No.1 di Pasar LED Global

XIAMEN, Tiongkok, 10 Juni 2024 /PRNewswire/ -- Produsen layar LED terkemuka di dunia, Qiangli Jucai, tampil di layar Nasdaq yang berlokasi di Times Square, New York, Amerika Serikat. Di layar Nasdaq ini, Qiangli Jucai menayangkan slogan, "For LED large screens, look for Qiangli Jucai" (Qiangli Jucai memenuhi kebutuhan layar LED besar Anda), serta pencapaiannya, "No.1 in global sales" (Penjualan terbesar di dunia). Lewat aksi tersebut, Qiangli Jucai mempersembahkan apresiasinya kepada dunia sekaligus menyampaikan sebuah visi, yakni "membangun perusahaan kelas dunia".