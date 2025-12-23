Raih Dua Penghargaan Anugerah Diktisaintek 2025: Penutup Tahun yang Membanggakan untuk Universitas Lambung Mangkurat

Universitas Lambung Mangkurat

23 Des, 2025, 09:46 WIB

JAKARTA, Indonesia22 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menutup tahun 2025 dengan prestasi gemilang setelah meraih dua penghargaan prestisius dalam Anugerah Diktisaintek 2025. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Prof. Brian Yuliarto, Ph.D., Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Jakarta pada hari ini.

Dalam penganugerahan ini, ULM berhasil meraih dua kategori penghargaan sekaligus. Pertama, ULM meraih Bronze Winner dalam Bidang Kelembagaan kategori PTN dengan sub-kategori Perguruan Tinggi dengan Usul Pembukaan Program Studi (Prodi) Direkomendasi Terbanyak Tahun 2025. Pencapaian ini mencerminkan komitmen ULM dalam terus berinovasi dan mengembangkan program akademik yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

Kedua, ULM meraih Silver Winner dalam Bidang Kehumasan kategori PTN BLU dengan sub-kategori Laman/Website. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas upaya ULM dalam meningkatkan kualitas komunikasi digital dan transparansi institusional melalui platform digital yang modern dan informatif.

Rektor ULM, Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri merasa sangat bersyukur atas pencapaian ini. Beliau menyatakan bahwa penghargaan bergengsi ini menjadi penambah semangat seluruh sivitas akademika untuk terus bekerja keras demi kemajuan dan perkembangan ULM, serta semakin memperkuat komitmen ULM dalam memberikan kontribusi nyata yang berdampak bagi pendidikan tinggi dan inovasi di Indonesia.

Anugerah Diktisaintek merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada perguruan tinggi, institusi penelitian, dan inovator atas kontribusi luar biasa mereka dalam bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi institusi untuk terus meningkatkan kualitas dan inovasi di semua bidang.

