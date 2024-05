Rail+Metro China 2024 segera Digelar pada 5-7 Juni Mendatang di Shanghai

SHANGHAI, 30 April 2024 /PRNewswire/ -- Pasar kereta api perkotaan di Tiongkok tengah mengalami pertumbuhan dan transformasi pesat. Dengan pasar domestik yang semakin terbuka untuk aktivitas konstruksi dan operasional, didukung pembatasan yang lebih minim untuk arus investasi asing, berbagai peluang tersedia di sektor kereta api perkotaan Tiongkok bagi perusahaan internasional. Keterbukaan pasar ini memfasilitasi kemajuan teknologi dan pengembangan solusi transportasi yang berkelanjutan. Dikenal akan sektor manufaktur peralatan canggih, Tiongkok memiliki pengaruh besar dalam inovasi dan dampak industri. Di sisi lain, Tiongkok dihuni banyak basis manufaktur yang berpengaruh, serta sistem terintegrasi yang mendukung aktivitas litbang, desain, produksi, pengujian, dan layanan.

Untuk itu, ajang Shanghai International Exhibition for Intercity and Urban Mass Transit Ke-17 (Lihat situs resmi Rail+Metro China 2024 untuk informasi lebih lanjut), segera berlangsung pada 5-7 Juni 2024 di Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, Tiongkok. Ajang ini akan meliputi area pameran seluas 15.000 meter persegi dan menampilkan lebih dari 200 ekshibitor. Sementara, acara paralel "2024 Global Rail Transit Corporation Conference" turut mengundang pemimpin pemerintah di dunia dan badan pengelola layanan kereta api di beragam negara untuk membahas tren perkembangan industri kereta api, serta investasi, dan inovasi.

Kementerian Perhubungan Tiongkok menjadi unit yang memandu acara ini, didukung beberapa lembaga, termasuk Shanghai Shentong Metro Group dan China Local Railway Association sebagai pihak penyelenggara.International Monorail Association, Germany Railway Industry Association, dan pihak-pihak lain turut menjadi pendukung acara. Perwakilan negara-negara akan berpartisipasi, serta mengulas berbagai proyek yang berada dalam naungan Belt and Road Initiative dan kerja sama global.

Sejumlah topik diskusi utama selama konferensi tersebut berlangsung mencakup inovasi transportasi perkotaan, kereta api internasional, serta kerja sama antara beragam wilayah dengan Tiongkok. Pembicara utama dan pemimpin industri akan menyampaikan paparan tentang masa depan kereta api perkotaan, termasuk pembangunan Jalur Kereta Tiongkok-Laos dan aplikasi teknologi inovatif.

Rail+Metro China 2024 menjadi platform yang memamerkan berbagai teknologi dan produk kereta api perkotaan terbaru, memperkuat kepemimpinan industri global, serta aktivitas profesional. Lebih lagi, International Rail Transit Procurement and Matching Trade Fair juga akan diadakan guna meningkatkan dialog dan mengeksplorasi peluang bisnis.

Ajang ini melibatkan berbagai pameran dan forum yang digelar serentak, seperti 2024 Urban Rail Transit Smart Operation and Digital Transformation Development Forum, serta 2024 High-Quality Development and Going Global of Urban Rail Transit Forum. Rangkaian kegiatan ini akan membahas dinamika pasar kereta api perkotaan dan perkembangan industri secara menyeluruh.

