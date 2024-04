Rangkaian kegiatan "2024 ASEAN-China (Henan) Month of People-to-People Exchanges" telah dimulai

Setelah bunga-bunga bermekaran pada musim semi, Zhengzhou menyambut sebuah acara meriah yang melibatkan aktivitas pertukaran budaya dan antarwarga, serta kerja sama ekonomi dan perdagangan. Pada 9 April lalu, rangkaian kegiatan "2024 ASEAN-China (Henan) Month of People-to-People Exchanges" resmi dimulai. Para tamu dan sahabat dari negara-negara ASEAN pun berkumpul di Zhengzhou, sebuah kota dengan kumpulan monumen historis yang dijuluki "the center of heaven and earth", untuk mengawali babak baru dalam kerja sama ASEAN-Tiongkok yang saling menguntungkan.

Aktivitas pertukaran budaya dan antarwarga selalu menjadi ikatan spiritual antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN. Sebagai rangkaian kegiatan "ASEAN-China (Henan) Month of People-to-People Exchanges", acara "ASEAN-China (Henan) Forum on International Communication" turut digelar di Zhengzhou pada 9 April lalu. YM Jaime A. FlorCruz, Duta Besar Filipina untuk Tiongkok, bersama tamu-tamu asing lain, serta pakar media di dalam negeri, menghadiri acara tersebut. Para tamu saling bertukar pandangan tentang cara mempromosikan aktivitas pertukaran dan sikap saling memahami antara berbagai peradaban, cara menyebarluaskan kisah-kisah tentang Tiongkok, serta upaya menggencarkan dialog kebudayaan secara mendalam antara Zhengzhou dan ASEAN terlepas dari perbedaan budaya yang ada.

SOURCE Zhengguan Media