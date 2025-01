Rayakan Tahun Ular di The Ritz-Carlton, Bali

"Tahun Baru Imlek adalah waktu yang tepat untuk merayakan persatuan, budaya, dan harapan tahun depan yang sejahtera," kata Go Kondo, General Manager The Ritz-Carlton, Bali. "Ladies and Gentlemen dari The Ritz-Carlton, Bali yang dikenal dengan pelayanannya yang legendaris, sangat senang menyambut kesempatan yang menggembirakan ini bersama para tamu kami."

Afternoon Tea spesial Tahun Baru Imlek tersedia mulai 25 Januari hingga 13 Februari 2025 di The Ritz-Carlton Lounge and Bar, setiap hari mulai pukul 2 siang sampai jam 5 sore. Para tamu diundang untuk menikmati suguhan yang terinspirasi oleh perayaan tersebut, mulai dari hidangan gurih hingga manis, setiap item disiapkan dengan cermat untuk menghormati cita rasa dari tradisi Imlek. Harganya Rp 888,888++ untuk dua orang.

Makan Malam spesial Tahun Baru Imlek yang istimewa tersedia bagi para tamu untuk merayakan acara ini bersama keluarga dan orang-orang terkasih pada tanggal 28 hingga 30 Januari 2025 di Senses mulai pukul 6 sore sampai 10.30 malam. Perjalanan kuliner ini penuh dengan tradisi, cita rasa, dan kegembiraan. Manjakan diri dengan menu mewah yang dibuat untuk menghormati kekayaan acara istimewa ini, setiap hidangan disiapkan dengan cermat untuk melambangkan kemakmuran, kesehatan, dan kebahagiaan untuk tahun depan. Harga makan malamnya mulai dari Rp 888,888++ per orang.

Tautan ke lebih banyak gambar: https://marrstar.box.com/s/lo0ye9c12s18yfwds1eadbr8ncsakopn

Untuk reservasi dan pertanyaan, silakan hubungi (+62) 361 849 8988, atau kunjungi http://www.ritzcarltonbali.com untuk informasi lebih lanjut tentang The Ritz-Carlton Bali atau terhubung di WhatsApp (+62) 8191 849 8988.

SOURCE The Ritz-Carlton, Bali