Robot cerdas yang Serbabisa X2 "Heart" Dilansir di Sarawak, AgiBot Jadi Pusat Perhatian di Malaysia

Selama pameran berlangsung, Menteri Besar Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengunjungi stan AgiBot dan berinteraksi langsung dengan AgiBot X2. Robot tersebut berjabat tangan, membuat gestur hati, dan berbincang dengan Menteri Besar Sarawak. Aksi ini menunjukkan tingkat kecerdasan AgiBot X2 sekaligus menjadi simbol pengakuan dan antusiasme Malaysia terhadap teknologi AI yang berwujud (embodied AI).

Sebagai robot cerdas yang serbabisa, AgiBot X2 mampu menampilkan lebih dari 30 gerakan ekspresif. Robot ini dapat memperagakan berbagai ekspresi dan gerakan natural, menjawab pertanyaan dengan akurat, bergerak secara mandiri untuk menyapa pengunjung, mendukung komunikasi dalam berbagai bahasa, bahkan bisa menari dan melakukan atraksi parkour. Kemampuan tersebut membuat AgiBot X2 menjadi pusat perhatian di berbagai sektor seperti hiburan, ritel, dan pendidikan. Selama acara berlangsung, penampilan lucu dan interaktif AgiBot X2 membuat banyak peserta berhenti untuk menonton, berfoto, dan berinteraksi — sehingga AgiBot X2 tampil sebagai "bintang" terpopuler di ajang tersebut.

Sebelumnya, AgiBot bersama Mr. Robot juga berpartisipasi dalam acara peluncuran sistem kota pintar "Virtual Island of Penang" (VIP) yang digagas oleh Dewan Kota Pulau Pinang. Sebagai sistem aplikasi kota pintar pertama di Malaysia yang diluncurkan oleh dewan tersebut, proyek ini ikut menarik perhatian publik. Dalam acara ini, Menteri Besar Penang Chow Kon Yeow juga sempat berjabat tangan dan berinteraksi secara humoris dengan robot humanoid AgiBot X2.

SOURCE AgiBot Innovation (Shanghai) Technology Co.,Ltd.