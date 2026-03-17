Safari Ramadan Musim Mas Group, Berbagi Bantuan dan Harapan bagi Ribuan Penerima Manfaat

Program Safari Ramadan merupakan agenda tahunan perusahaan sebagai bagian dari komitmen Musim Mas Group dalam menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Berbagai kegiatan sosial diselenggarakan selama bulan Ramadan, antara lain buka puasa bersama Masyarakat dan perangkat desa/kelurahan, santunan kepada anak yatim, pembagian paket kebutuhan pokok menjelang Idulfitri, serta bantuan perlengkapan rumah ibadah. Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung sejak akhir Februari hingga pertengahan Maret 2026 di berbagai wilayah operasional perusahaan.

Corporate Affairs General Manager Musim Mas Group, Yuandy, menyampaikan bahwa Safari Ramadan menjadi momentum penting untuk memperkuat kebersamaan antara perusahaan dan masyarakat.

"Bulan Ramadan merupakan momentum yang penuh berkah untuk berbagi dan mempererat kebersamaan dengan masyarakat. Kami berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis antara perusahaan dan lingkungan sekitar," ujar Yuandy.

Rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana berbagi bantuan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi antara perusahaan dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Kehadiran program ini turut mendapatkan apresiasi dari pemerintah setempat. Hanifah, Lurah Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan Musim Mas Group memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di wilayahnya.

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Musim Mas Group melalui program CSR-nya. Selama ini perusahaan selalu mendukung berbagai kegiatan masyarakat maupun program yang sejalan dengan program pemerintah daerah," ujar Hanifah.

Salah satu penerima manfaat, Nur Aini (51), warga Lingkungan V Kelurahan Tangkahan, mengaku merasakan langsung manfaat dari program yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir.

"Biasanya saat Ramadan ada kegiatan buka puasa bersama, pembagian paket sembako, serta santunan untuk anak-anak yatim. Bantuan ini sangat membantu kami, terutama untuk menambah kebutuhan pokok di rumah," ujarnya.

Melalui berbagai inisiatif sosial yang dilakukan secara berkelanjutan, Musim Mas Group berharap kegiatan Safari Ramadan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis antara perusahaan dan komunitas di sekitar wilayah operasional.

Komitmen tersebut sejalan dengan peran Musim Mas Group sebagai perusahaan kelapa sawit terintegrasi yang beroperasi secara global dengan kegiatan utama di Indonesia, yang secara konsisten menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Tentang Musim Mas

Musim Mas Group adalah perusahaan kelapa sawit terintegrasi yang beroperasi di 14 negara. Kegiatan bisnisnya mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari perkebunan, pabrik kelapa sawit, kilang, pabrik penghancur inti sawit, hingga pabrik oleokimia dan lemak khusus. Musim Mas memproduksi berbagai produk berbasis kelapa sawit dan turunannya yang bernilai tambah, dan juga merupakan salah satu produsen dan eksportir terbesar di Indonesia.

Musim Mas berkomitmen terhadap keberlanjutan dan menjadi perusahaan besar pertama di Indonesia yang bergabung dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sejak tahun 2004. Musim Mas juga sejak awal mendukung pengurangan emisi dan menjadi penandatangan Agriculture Sector Roadmap to 1.5 Degrees yang digagas oleh Tropical Forest Alliance. Roadmap ini bertujuan menghentikan deforestasi yang terkait komoditas dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pekebun swadaya, serta mendorong perubahan sektor menuju pengelolaan lahan yang ramah hutan. Pada Januari 2024, Musim Mas mengumumkan target untuk mencapai net zero pada tahun 2050, sejalan dengan sains iklim sesuai dengan inisiatif Science Based Targets (SBTi). Musim Mas juga mengelola program pekebun swadaya terbesar di Indonesia.

Mengusung slogan "One Ingredient, Thousand Opportunities", bagi Musim Mas, sawit merupakan satu bahan yang membuka begitu banyak peluang. Lebih dari sekadar bahan baku penting, sawit turut meningkatkan kesejahteraan, mendukung program pemerintah, memberdayakan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Bagi kami, sawit adalah gerbang untuk menciptakan nilai yang bermakna dan berkelanjutan bagi manusia, masyarakat, serta bumi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Reza Rinaldi Mardja

Corporate Communications, Musim Mas Group

E. [email protected]

SOURCE Musim Mas