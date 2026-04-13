Schaeffler Kian Gencar Berekspansi ke Ajang Balap Motor, Jadi Sponsor Resmi Asia Road Racing Championship

Bagi Schaeffler, ARRC bukan sekadar kompetisi. Sejalan dengan filosofi Why We Race, lintasan balap menjadi medan ujian yang paling menantang bagi pengembangan teknologi. Dengan berpartisipasi dalam industri roda dua di Asia, Schaeffler memanfaatkan platform ini untuk menampilkan portofolio teknologi yang mendukung keandalan dan efisiensi dalam lingkungan berperforma tinggi. Langkah tersebut sejalan dengan ambisi Schaeffler untuk mendorong inovasi global dalam teknologi gerak.

Maximilian Fiedler, Regional CEO Asia/Pacific, Schaeffler, mengatakan: "Kompetisi balap motor selalu mendorong inovasi sehingga kami terus tertantang untuk meningkatkan standar teknologi. Kami telah berkiprah di segmen kendaraan roda empat di Eropa, dan melalui kemitraan di Asia Road Racing Championship, kami kini merambah cabang olahraga balap motor di kawasan ini. Segmen bisnis kendaraan roda dua merupakan salah satu kekuatan utama kami di Asia Pasifik, dan inisiatif ini mencerminkan komitmen kami dalam menghadirkan solusi berperforma tinggi—baik di lintasan balap maupun di jalan raya. Kami sangat antusias mendukung kompetisi ini bersama mitra dan pelanggan."

Ron Hogg, Director, Two Wheels Motor Racing Sdn Bhd, mengatakan, "Berkat teknologi gerak mutakhir dan pengalaman di segmen kendaraan roda dua, Schaeffler menjadi mitra ideal bagi Asia Road Racing Championship. Kami menyambut baik kemitraan ini dan berkomitmen untuk meningkatkan standar balap motor, serta menghadirkan pengalaman kelas dunia bagi pembalap dan penggemar di seluruh kawasan."

Menampilkan Keahlian Sistem Terintegrasi

Dengan pengalaman selama puluhan tahun dalam teknik presisi, Schaeffler memanfaatkan ARRC sebagai panggung untuk mendukung perkembangan pasar kendaraan roda dua. Dalam ajang ini, Schaeffler akan menampilkan keahlian sistem terintegrasi, mulai dari sistem presisi, baterai andal, hingga komponen mesin. Pengunjung dan penggemar balap motor akan memperoleh wawasan langsung mengenai kemampuan produk Schaeffler dalam meningkatkan performa, daya tahan, dan efisiensi sepanjang siklus hidup kendaraan roda dua.

Tentang Schaeffler Group – Pelopor Teknologi Penggerak

Schaeffler Group telah mendorong inovasi dalam teknologi gerak selama lebih dari 80 tahun. Melalui teknologi, produk, dan layanan inovatif di bidang mobilitas listrik, sistem penggerak yang hemat CO₂, solusi sasis, dan energi terbarukan, Schaeffler menjadi mitra tepercaya yang menciptakan sistem penggerak yang lebih efisien, cerdas, dan berkelanjutan sepanjang siklus hidupnya. Portofolio Schaeffler mencakup delapan lini produk, mulai dari solusi bearing dan sistem linear guidance hingga layanan perbaikan dan pemantauan. Didukung sekitar 110.000 karyawan yang bekerja di lebih dari 250 lokasi di 55 negara, Schaeffler merupakan salah satu perusahaan keluarga terbesar di dunia dan salah satu perusahaan paling inovatif di Jerman.

