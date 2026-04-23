Schaeffler dan VinDynamics Jalin Kemitraan Strategis untuk Mengembangkan Robot Humanoid

Kolaborasi yang Mendorong Produksi Robot Humanoid

Kemitraan ini diresmikan oleh Prof. Han Boon Siew, Head, Humanoid, Asia Pasifik, Schaeffler. Kedua perusahaan akan bekerja sama dalam riset, pengembangan, dan optimalisasi komponen utama robot humanoid, termasuk sistem aktuator dan teknologi gerak terkait. Komponen aktuator dari Schaeffler berperan penting dalam menghasilkan gerakan robot yang presisi dan andal. Sementara itu, VinDynamics akan melakukan pengujian teknis serta optimalisasi perangkat lunak untuk sistem kendali guna memastikan integrasi dengan sistem aktuator tersebut.

Pemanfaatan Data yang Meningkatkan Desain dan Performa

Kolaborasi ini tidak hanya mencakup produksi, namun juga dukungan dalam simulasi dan validasi produk. VinDynamics akan membagikan data operasional aktuator kepada Schaeffler guna meningkatkan desain dan performa aktuator. Pendekatan berbasiskan data ini juga menopang pengembangan layanan, seperti pemantauan kondisi (condition monitoring) dan perawatan prediktif.

Memperkuat Komitmen Schaeffler dalam Bidang Robot Humanoid

Dengan memadukan keunggulan VinDynamics dalam riset robotika, desain sistem, dan integrasi, serta pengalaman Schaeffler dalam teknologi gerak, kolaborasi ini menjadi fondasi kuat yang mendorong inovasi dan standar baru dalam industri robot humanoid.

Maximilian Fiedler, Regional CEO, Asia Pasifik, Schaeffler, mengatakan: "Pengembangan aplikasi perintis mencerminkan semangat inovasi kami. VinDynamics merupakan mitra teknologi yang inspiratif dengan visi yang jelas dan ambisius di bidang robot humanoid. Dengan menggabungkan pengalaman Schaeffler selama puluhan tahun dalam teknologi aktuator dan sistem penggerak, serta kemampuan VinDynamics dalam mengembangkan sistem robot generasi berikutnya, kemitraan ini akan menghasilkan terobosan teknologi yang signifikan, serta berkontribusi terhadap metode penggunaan robot humanoid pada masa depan."

La Manh Hung, President, VinDynamics, mengatakan: "Kami gembira bekerja sama dengan Schaeffler, salah satu perusahaan teknologi gerak terkemuka di dunia dengan rekam jejak inovasi yang kuat. Kemitraan ini tidak hanya menyatukan kapabilitas teknologi, melainkan juga visi untuk membangun masa depan robot humanoid. Kolaborasi ini akan menghadirkan transformasi dan mempercepat penerapan robot humanoid dalam berbagai kebutuhan industri maupun kehidupan sehari-hari."

Tentang Schaeffler Group – Pelopor Teknologi Penggerak

Schaeffler Group telah mendorong inovasi dalam teknologi gerak selama lebih dari 80 tahun. Melalui teknologi, produk, dan layanan inovatif di bidang mobilitas listrik, sistem penggerak yang hemat CO₂, solusi sasis, dan energi terbarukan, Schaeffler menjadi mitra tepercaya yang menciptakan sistem penggerak yang lebih efisien, cerdas, dan berkelanjutan sepanjang siklus hidupnya. Portofolio Schaeffler mencakup delapan lini produk, mulai dari solusi bearing dan sistem linear guidance hingga layanan perbaikan dan pemantauan. Didukung sekitar 110.000 karyawan yang bekerja di lebih dari 250 lokasi di 55 negara, Schaeffler merupakan salah satu perusahaan keluarga terbesar di dunia dan salah satu perusahaan paling inovatif di Jerman.

SOURCE Schaeffler