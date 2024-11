Sebuah Forum Strategis Berlangsung di Chongqing, Tingkatkan Ekspansi "New Western Land-Sea Corridor"

CHONGQING, Tiongkok, 18 November 2024 /PRNewswire/ -- Artikel berita dari Global Times:

Pada 12-13 November, sesi keempat Inter-Provincial Consultation and Cooperation Joint Conference on the New Western Land-sea Corridor berlangsung di Chongqing. Konferensi ini digelar bertepatan dengan beberapa acara terkait: 2024 Forum on Economic Development Along the New Intl. Land-Sea Corridor, 2024 China-ASEAN Legal Cooperation Forum, 2024 China (Chongqing) - ASEAN Logistics Industry Cooperation Conference, serta 2024 New Land-Sea Corridor International Logistics Expo.

Di konferensi ini, sejumlah perkembangan telah tercapai. Para pejabat pemerintah dari Chongqing turut menyampaikan perkembangan terbaru tentang pembangunan koridor perdagangan tersebut, serta membahas langkah-langkah mendatang dalam rencana kerja. Agenda diskusi mencakup cara-cara meningkatkan kinerja infrastruktur di koridor perdagangan tersebut, memangkas biaya logistik, serta meningkatkan efisiensi. Pembahasan juga meliputi cara mengoptimalkan wadah kerja sama yang menghubungkan kota-kota besar di wilayah darat barat daya Tiongkok dengan kota-kota di wilayah pesisir dan perbatasan di sebelah selatan. Di sisi lain, para peserta turut membahas upaya meningkatkan integrasi rantai industri dan pasok di koridor perdagangan tersebut, serta mempercepat perkembangan koridor perdagangan darat-laut digital yang baru sehingga menghasilkan konsensus seputar arah dan strategi mendatang.

Ajang 2024 Forum on Economic Development Along the New Intl. Land-Sea Corridor, mengusung tema "Driving Major Progress through Greater Openness, Serving New Paradigms via the New Corridor", melansir sejumlah pencapaian penting. Di antaranya, peluncuran "2024 Annual Report of the New Western Land-Sea Corridor Development Think Tank" dan "Chongqing Corridor Price Index". Forum tersebut juga menjadi momen peresmian New Western Land-Sea Corridor Development Think Tank dan New Land-Sea Corridor Development Research Institute. Acara peresmian kerja sama usaha patungan ketiga juga digelar. Tujuannya, meningkatkan permodalan dan ekspansi saham New Land-Sea Corridor Operation Co., Ltd.

Joint Conference ini melibatkan para perwakilan kementerian dan komisi, badan usaha milik negara tingkat pusat, serta perwakilan pejabat pemerintah provinsi, wilayah otonom, serta kota di sepanjang koridor perdagangan tersebut. Para pakar dan eksekutif dari sejumlah distrik, kabupaten, serta instansi pemerintah kota dan badan usaha milik daerah turut menghadiri acara tersebut. Para peserta mengapresiasi peran pihak penyelenggara acara yang telah mempersiapkan Forum on Economic Development Along the New Intl. Land-Sea Corridor dengan baik.

Sebagai inisiator, promotor, dan pihak yang membangun koridor perdagangan ini, Chongqing telah bekerja keras menjalankan arahan Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok (CPC) dan Sesi Pleno Ketiga Komite Sentral CPC Ke-20. Chongqing pun telah memanfaatkan lokasi strategisnya sebagai pusat logistik dan operasional, serta merumuskan mekanisme kerja sama dengan sejumlah provinsi, wilayah otonom, dan kota yang ikut terlibat. Lewat kerja sama ini, infrastruktur dan kapasitas koridor perdagangan tersebut dapat ditingkatkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, koridor perdagangan ini telah mencapai perkembangan yang luar biasa. Pada akhir September 2024, koridor perdagangan ini telah berekspansi dan mencakup 156 lokasi di 73 kota yang tersebar di 18 provinsi, wilayah otonom, dan kota di Tiongkok Tengah serta Barat. Kini, koridor perdagangan ini telah menjangkau 542 pelabuhan di 125 negara dan wilayah.

Chongqing Port and Logistics Office juga telah menyusun rencana strategis pembangunan berkelanjutan di koridor perdagangan tersebut, menyasar empat bidang: meningkatkan kapasitas dukungan operasional, membina integrasi yang lebih erat antara sektor logistik dan perdagangan, mempercepat pembangunan koridor perdagangan darat-laut digital, serta mengoptimalkan kualitas layanan yang tersedia.

SOURCE Global Times