SEG Solar Mulai Bangun Pabrik Ingot dan Wafer Berkapasitas 3 GW di Indonesia

Sebagai bagian dari proyek ini, nilai investasi pabrik baru SEG di Indonesia mencapai sekitar USD 80 juta yang sepenuhnya didanai oleh SEG. Luas area pabrik tercatat sekitar 50.000 meter persegi. Proyek ini ditargetkan mulai berproduksi pada Triwulan III-2026. Lebih lagi, proyek ini semakin memperkuat kapasitas produksi SEG di sektor hulu, serta meningkatkan daya tahan SEG dalam perencanaan kapasitas global.

Saat ini, SEG mengelola satu pabrik panel surya di AS dan satu pabrik sel surya di Indonesia. Kedua fasilitas produksi tersebut membentuk platform produksi yang terintegrasi secara vertikal. Dengan penambahan pabrik ingot dan wafer berkapasitas 3 GW, SEG akan membangun sistem rantai produksi secara menyeluruh—mulai dari ingot dan wafer, sel surya, hingga panel surya.

Jun Zhuge, Founder & Chief Executive Officer, PT SEG Solar Manufaktur, berkata, "Pengembangan kapasitas produksi ingot dan wafer di sektor hulu sangat penting untuk melengkapi sistem manufaktur terintegrasi SEG. Dengan kemampuan produksi yang saling melengkapi di AS dan Indonesia, SEG siap menghadirkan rantai pasok non-FEOC yang sepenuhnya dapat ditelusuri, serta memenuhi persyaratan yang berlaku saat ini maupun regulasi mendatang di industri tenaga surya AS."

Pembangunan pabrik ingot dan wafer SEG ini menjadi tonggak penting yang menegaskan komitmen SEG dalam menyediakan produk bermutu tinggi dan andal. Di sisi lain, fasilitas tersebut meningkatkan transparansi dan ketelusuran produk di seluruh rantai pasok, memenuhi persyaratan asal dan kepatuhan regulasi, serta memasok sumber solusi fotovoltaik yang stabil dan tepercaya bagi pasar AS.

Tentang SEG Solar

Berdiri pada 2021, SEG adalah produsen PV terkemuka yang terintegrasi secara vertikal. SEG berkantor pusat di Houston, Texas, Amerika Serikat. SEG menyediakan panel surya yang reliabel dan hemat biaya pada segmen utilitas, komersial, dan residensial. Pada akhir 2024, SEG telah menjual lebih dari 6 GW panel surya di seluruh dunia. Kapasitas produksi SEG kini mencapai lebih dari 6 GW.

SOURCE SEG Solar