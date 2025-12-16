Sejumlah Merek Global Kian Gencar Kembangkan Pasar Kapal Pesiar Mewah di Asia, J.P. Morgan Private Bank Kembali Dukung Ajang Singapore Yachting Festival 2026

Sebagai bentuk dukungan untuk ajang ini, J.P. Morgan Private Bank kembali menjadi Official Bank Partner di SYF 2026. "J.P. Morgan Private Bank gembira melanjutkan kemitraan dengan Singapore Yachting Festival sebagai Official Bank Partner untuk tahun kedua. Kolaborasi tersebut mencerminkan reputasi kami di industri kapal pesiar, serta komitmen terhadap keunggulan, inovasi, dan pengalaman menarik yang sesuai dengan minat klien. Kami ingin merayakan semangat kapal pesiar bersama komunitas di Singapura dan Asia," ujar Harshika Patel, Chief Executive Officer, J.P. Morgan Private Bank di Asia.

Damen Yachting kembali menjadi sponsor utama Superyacht Lounge untuk tahun kedua setelah mencetak sukses besar di ajang SYF 2025. Dukungan tersebut terus membuktikan status SYF sebagai platform strategis yang memenuhi lonjakan permintaan superyacht di Asia.

Untuk membangkitkan antusiasme, SYF akan meluncurkan program promosi regional melalui berbagai aktivasi di Indonesia, Thailand, dan Singapura. Lewat program ini, SYF ingin menjangkau luxury consumer, high net worth guest, serta para pemangku kepentingan industri, serta memperkuat posisi SYF sebagai ajang terkemuka.

SYF 2026 juga akan menggelar jamuan makan siang eksklusif untuk kalangan VIP dan resepsi koktail di atas superyacht, menawarkan kesempatan memperluas jejaring secara privat bagi para calon pembeli serta pengalaman kuliner yang disiapkan oleh private chef.

Para peserta pameran yang akan berpartisipasi antara lain Azimut Yachts, Boat Lagoon Yachting, DCH Marine, Ferretti Group, Leopard Catamarans, dan Simpson Marine. Jumlah pengunjung diperkirakan melampaui 13.000 orang dari Singapura, Asia, dan pasar global sehingga semakin memperkuat peran Singapura sebagai basis penting bagi produsen kapal pesiar, distributor, dan pembeli kelas atas.

Menjelang SYF 2026, Southeast Asia Yachting Conference akan diselenggarakan pada 21–22 April di ONE°15 Marina, melibatkan sesi-sesi yang membahas prospek pasar, tren penyewaan kapal, aktivitas superyacht, inovasi berbasiskan AI, dekarbonisasi, serta studi kasus regional.

Ajang bergengsi Yacht Style Awards juga kembali hadir pada 22 April, mempertemukan sekitar 350 tamu VIP, pemilik kapal pesiar, dan pemimpin industri untuk merayakan keunggulan dalam desain kapal pesiar, inovasi, dan pengalaman kepemilikan.

SOURCE ONE15 Events Management Pte Ltd