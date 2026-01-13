SHAREit Group Bangun Platform "Mobile Ad" yang Didukung AI guna Mendorong Pertumbuhan Bisnis di Pasar-Pasar Berkembang

Langkah strategis ini ditempuh SHAREit di tengah perkembangan pesat ekonomi digital di pasar global. Berdasarkan proyeksi eMarketer 2025, nilai belanja mobile advertising di sejumlah wilayah dengan pertumbuhan tinggi, seperti Asia Tenggara dan Amerika Latin, akan terus melampaui angka rata-rata secara global. Tren tersebut didorong oleh basis konsumen yang semakin mengutamakan penggunaan perangkat seluler. SHAREit Ad Platform ingin menangkap peluang ini dengan menghubungkan pengiklan global dan pengguna high-value "generasi baru".

Memanfaatkan data yang telah terkumpul selama lebih dari 10 tahun, SHAREit Group menerapkan model deep learning berskala besar untuk mengubah data perilaku pengguna menjadi analisis bisnis secara seketika (real-time). Algoritma ini bekerja dengan sangat efisien untuk menilai valuasi dan maksud pengguna dalam hitungan milidetik, lalu mencocokkan iklan secara dinamis dengan audiens yang relevan. Agar presisi tersebut menghasilkan manfaat nyata, keamanan dan kualitas trafik menjadi prioritas utama. Sistem antipenipuan (anti-fraud) berbasiskan AI selalu memantau pola trafik, serta mengidentifikasi dan menghentikan aktivitas abnormal atau tidak valid secara seketika. Dengan demikian, anggaran iklan dapat menjangkau pengguna asli dan mendukung valuasi merek jangka panjang.

Transformasi SHAREit Ad Platform mencerminkan strategi untuk mengonversi keterlibatan konsumen menjadi kinerja bisnis yang berskala luas. Dengan first-party inventory dari rangkaian aplikasi milik SHAREit Group, kemitraan yang terjalin dengan OEM premium, dan SSP pihak ketiga, platform ini menawarkan jangkauan terpadu untuk seluruh siklus—mulai dari akuisisi, retensi, hingga monetisasi.

SHAREit Ad Platform menyediakan empat solusi periklanan bagi pengiklan global, termasuk retargeting, format interaktif berbasis matriks, serta solusi eksklusif HotApp. Solusi tersebut didukung oleh ekosistem produk yang mencakup lebih dari 50 aplikasi utilitas milik SHAREit, mulai dari music player, offer wall berbasiskan insentif, hingga layanan e-commerce. Dengan matriks yang beragam, program pemasaran menjangkau pengguna di lingkungan aplikasi high-intent yang paling sering digunakan di pasar-pasar berkembang. Di banyak wilayah, platform ini mencakup mobile marketing channel terbesar yang menandingi platform milik pemimpin industri global. Skala dan keunggulan trafik SHAREit Ad Platform turut membantu pihak pengiklan untuk menjangkau, menarik minat pengguna, dan mengonversi pengguna berkualitas tinggi secara efisien melalui model yang transparan dan berorientasi pada kinerja.

Untuk memastikan eksekusi terbaik, SHAREit telah membentuk lebih dari 10 tim regional di pusat-pusat strategis seperti Singapura, Indonesia, Afrika Selatan, dan lain-lain. Tim-tim ini menyediakan layanan lokal secara menyeluruh, mulai dari adaptasi kreatif hingga post-campaign analytic, sehingga menjembatani skala global dengan keselarasan budaya di pasar lokal.

Jason Wang, Partner, SHAREit Group, berkata: "Kami selalu mengutamakan pihak pengembang aplikasi. Namun, fokus kami tak hanya itu. AI kini menjadi kunci untuk mengungguli persaingan berbasiskan trafik dan beralih menuju esensi periklanan. SHAREit Group bukan sekadar penerbit media, melainkan infrastruktur digital cerdas untuk pasar berkembang. Dengan analisis berbasiskan AI, fitur anti-fraud yang mutakhir, dan ekosistem kolaboratif, kami membantu pihak pengiklan mempelajari dinamika pasar yang sesungguhnya, menghindari pengeluaran iklan tanpa arah, serta membangun lingkungan media yang lebih transparan dan berkelanjutan."

SHAREit Group membangun ekosistem periklanan yang transparan, efisien, dan berbasiskan AI untuk pertumbuhan jangka panjang. Dengan memadukan teknologi yang dikembangkan secara mandiri, data intelligence, dan kemitraan trafik global, platform ini menyediakan fondasi kuat bagi pihak pengembang aplikasi dan pengiklan yang ingin berekspansi di pasar berkembang dengan pertumbuhan pesat.

Tentang SHAREit Group

SHAREit Group adalah perusahaan teknologi internet global yang berkomitmen membangun ekosistem digital berkualitas tinggi bagi pengguna dan pelaku bisnis di seluruh dunia. Dengan memadukan teknologi yang dikembangkan secara mandiri dan wawasan mendalam di pasar-pasar lokal, SHAREit Group menjadi mesin pertumbuhan bisnis bagi pengiklan di pasar berkembang. SHAREit Group kini beroperasi di lebih dari 10 pusat global dan memberdayakan berbagai mitra di sektor gim, e-commerce, dan fintech untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Informasi selengkapnya: [www.ushareit.com]

SOURCE SHAREit Group