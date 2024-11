Sheis, Inc.: Memfasilitasi Perusahaan Global untuk Berekspansi di Jepang dengan Layanan Konsultasi Strategis dan "Influencer Marketing"

Dua Kolaborasi yang Baru Terjalin Membuktikan Keahlian Sheis, Inc. Mendukung Ekspansi Bisnis di Jepang

SINGAPURA, 6 November 2024 /PRNewswire/ -- Konsultan asal Tokyo Sheis, Inc. baru saja mengumumkan dua kemitraan sebagai bentuk komitmennya dalam memfasilitasi perusahaan internasional yang ingin merambah Jepang. Sheis, Inc. telah berkolaborasi dengan Create For More, agensi kreatif yang ingin berekspansi ke Jepang, dan menyediakan dukungan strategis. Sheis, Inc. juga berkolaborasi dengan TEAMZ Web3/AI Summit di Tokyo. Ajang unggulan ini mempertemukan berbagai perusahaan yang ingin merambah industri web3 dan AI di Jepang yang tengah berkembang pesat. Kedua kolaborasi ini mencerminkan peran Sheis, Inc. dalam membantu perusahaan internasional dan inovator teknologi yang ingin memperluas jangkauan di Jepang lewat penjajakan kerja sama bisnis (business matching) dan strategi yang melibatkan pemengaruh (influencer).

Tentang Sheis, Inc.: Spesialis Pasar Jepang yang Menguasai Perspektif Global

Berdiri di Tokyo pada 2020, Sheis, Inc. dipimpin sejumlah pebisnis wanita yang memiliki keahlian berbicara dalam tiga bahasa, serta berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dan memiliki visi bersama untuk mewujudkan kolaborasi lintaswilayah. Berpengalaman mengelola bisnis selama sembilan tahun dan menyediakan jasa konsultasi pasar selama delapan tahun, Sheis, Inc. is mampu memandu perusahaan-perusahaan asal Asia Tenggara dan global untuk menghadapi kompleksitas pasar di Jepang yang kompetitif.

Memfasilitasi Perusahaan-Perusahaan Global agar Menangkap Peluang di Pasar Lokal

Sheis, Inc. berperan memfasilitasi perusahaan internasional dan jaringan bisnis Jepang. Layanan business matching mempertemukan sejumlah merek dengan mitra-mitra relevan di berbagai industri, seperti teknologi, kosmetik, fesyen, dan pendidikan. Mengatasi budaya bisnis di Jepang yang kompleks, Sheis, Inc. membantu berbagai merek meluncurkan bisnis dengan efektif, serta menjalin hubungan jangka panjang di pasar lokal.

Memanfaatkan "Influencer Marketing" untuk Menjalin Hubungan yang Bermakna

Di pasar konsumen Jepang yang sangat digital, influencer marketing menjadi sarana penting bagi merek-merek yang ingin merambah pasar setempat. Sheis, Inc. memiliki jaringan luas yang mencakup influencer tepercaya untuk mempromosikan produk dan layanan secara autentik. Pendekatan ini terbukti efektif di berbagai industri sehingga klien menjalin hubungan yang relevan dan bermakna dengan konsumen Jepang.

Memperluas Jangkauan di Berbagai Sektor dan Wilayah

Keahlian Sheis, Inc. menjangkau lebih dari 10 negara dan beragam sektor. Maka, Sheis, Inc. mampu menangani kebutuhan masing-masing klien. Dengan merancang khusus strategi sesuai target dan preferensi kultural setiap klien, Sheis, Inc. membantu klien beradaptasi dengan cepat dan mencapai pertumbuhan jangka panjang di Jepang.

Mengapa Sheis, Inc. Menjadi Mitra bagi Perusahaan-Perusahaan Asia Tenggara dan Global

Sheis, Inc. memadukan analisis bisnis, pemahaman budaya, dan strategi pemasaran inovatif agar klien mampu membangun daya saing di Jepang. Mulai dari jasa konsultasi pasar hingga melibatkan influencer, layanan Sheis, Inc. mendukung perusahaan-perusahaan internasional merealisasikan potensi di pasar Jepang.

Informasi lebih lanjut:

https://sheis.global/

