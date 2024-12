SHERATON BALI KUTA RESORT MEMPERKENALKAN &MORE BY SHERATON, PENGALAMAN KULINER BARU, DENGAN PEMANDANGAN LAUT KUTA YANG MEMUKAU

Sebagai bagian dari inisiatif baru dari brand Sheraton, renovasi ini menjadikan Sheraton Bali Kuta Resort sebagai salah satu hotel pertama di Asia Tenggara yang memperkenalkan konsep baru, termasuk restoran Daily Social dan kini &More by Sheraton yang menawarkan pengalaman imersif. Terletak di lantai 4, &More by Sheraton menghadirkan suasana yang memikat sejak tamu melangkah ke area lobi. Desain kontemporer yang dipadukan dengan sentuhan khas Bali, seperti ukiran bergelombang yang terinspirasi dari laut dan dekorasi ikonik "Jukung" (perahu tradisional Bali) di langit-langit, dirancang dengan cermat untuk menciptakan atmosfer santai yang penuh kehangatan.

Tak hanya berfokus pada leisure traveler, &More juga menawarkan fasilitas lengkap yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan business traveler. Salah satunya adalah ruang pertemuan modern, The Studio, yang ideal untuk berbagai jenis pertemuan, mulai dari rapat resmi skala kecil dengan kapasitas hingga 10 orang hingga sesi brainstorming kreatif dalam suasana kasual. Dilengkapi teknologi terkini, ruang ini menghadirkan fleksibilitas dan kenyamanan untuk mendukung produktivitas.

Lebih dari sekadar tempat bersosialisasi, &More by Sheraton menghadirkan pengalaman kuliner istimewa dengan sajian kopi artisan dan teh premium hasil kolaborasi bersama Tanamera Coffee, salah satu roaster lokal terbaik di Indonesia. Kolaborasi ini menghadirkan kopi eksklusif untuk &More, menonjolkan biji kopi pilihan dengan aroma jeruk khas Kintamani, Bali. Kreasi seperti &More Espresso Martini dan &More Affogato menjadi wujud eksplorasi kekayaan rasa kopi lokal. Selain memanjakan lidah para tamu, kolaborasi ini juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi kehidupan petani kopi lokal. Transformasi ini semakin memperkaya pengalaman tamu dengan beragam pilihan pastry unik, mulai dari croque monsieur, hazelnut Paris-Brest, pain au Suisse, hingga kreasi khas nusantara seperti crepes betutu dan crepes rendang, yang memadukan cita rasa tradisional dengan sentuhan modern.

"Di Sheraton Bali Kuta Resort, kami bersemangat untuk menciptakan pengalaman yang meninggalkan kesan mendalam. &More by Sheraton adalah refleksi dari visi ini. Kami dengan senang hati berbagi inovasi baru ini dengan para tamu, dan saya secara pribadi mengundang Anda untuk datang dan merasakan suasana unik yang telah kami ciptakan," kata Ashley Lai, Cluster General Manager, Sheraton Bali Kuta Resort dan Aloft Bali Kuta di Beachwalk.

Untuk informasi lebih lanjut tentang &More atau untuk melakukan reservasi, silakan kunjungi https://sheratonbalikutaresort.com/ atau hubungi kami melalui WhatsApp di +6281138001188. Ikuti @sheratonkuta dan rasakan kehangatan suasana &More by Sheraton dengan menjelajahi @andmorebysheratobali Instagram untuk pembaruan terbaru, acara, dan penawaran eksklusif dari &More.

About Sheraton Bali Kuta Resort

Sheraton Bali Kuta Resort lies in a total area of 5.2 hectares at the heart of the bustling Kuta, aiming to transform the Kuta experience and present an all-new contemporary vision of paradise for travelers. The award-winning resort features 196 guest rooms and suites ranging from 46 to 265 square meters, each fitted with Sheraton Signature Sleep Experience and featuring a spacious private balcony with uninterrupted views of the Indian Ocean or the resort's signature social courtyard. The resort is adjacent to the luxurious shopping destination of Beachwalk, presenting over 200 retail outlets in an open-air style and architecture inspired by the design of Bali's rice paddy field.

About Sheraton® Hotels & Resorts

Sheraton Hotels & Resorts makes it easy for guests to feel welcome at nearly 430 hotels and resorts in 70 countries and territories around the world. As the most global brand within Marriott Bonvoy's portfolio of extraordinary hotel brands sitting at the center of hundreds of communities around the world, Sheraton has a rich heritage in creating a sense of belonging for guests, wherever they are in the world. Sheraton is currently undergoing a major brand transformation, creating a signature community experience for the next generation of travelers and locals alike at properties across the globe. The new vision for Sheraton features intuitive design, tech-forward experiences, and upgrades to everything from public space and F&B to flexible meeting space. For more information, please visit www.sheraton.com , and stay connected on Facebook, and @sheratonhotels on X and Instagram. Sheraton is proud to participate in Marriott Bonvoy®, the global travel program from Marriott International. The program offers members an extraordinary portfolio of global brands, exclusive experiences on Marriott Bonvoy Moments, and unparalleled benefits including free nights and Elite status recognition. To enroll for free or for more information about the program, visit marriottbonvoy.com.

About Marriott Bonvoy®

Marriott Bonvoy, Marriott International's award-winning travel program and marketplace, gives members access to transformative, eye-opening experiences around the corner and across the globe. Marriott Bonvoy's portfolio of more than 30 extraordinary hotel brands offers renowned hospitality in the most memorable destinations in the world. Members can earn points for stays at hotels and resorts, including all-inclusive resorts and premium home rentals, as well as through everyday purchases with co-branded credit cards. Members can redeem their points for experiences including future stays, Marriott Bonvoy Moments™, or through partners for luxurious products from Marriott Bonvoy Boutiques®. With the Marriott Bonvoy app, members enjoy a level of personalization and contactless experience that allows them to travel with peace of mind. To enroll for free or for more information about Marriott Bonvoy, visit marriottbonvoy.com. To download the Marriott Bonvoy app, go here. Travelers can also connect with Marriott Bonvoy on Facebook, X, Instagram and TikTok.

SOURCE Sheraton Bali Kuta Resort