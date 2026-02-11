SK Innovation E&S akan mendukung pengembangan wirausahawan muda di bidang energi dan lingkungan di Indonesia

SK Innovation E&S mengumumkan bahwa pada tanggal 11, mereka mengadakan acara 'MAJU:ON Networking Day' di Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia di Jakarta. Proyek 'MAJU:ON' adalah program dukungan kewirausahaan muda di bidang energi dan lingkungan yang dijalankan oleh SK Innovation E&S sejak tahun lalu di Indonesia, bekerja sama dengan perusahaan ESG Korea, UD Impact.

Melalui proyek 'MAJU:ON', SK Innovation E&S mendukung siklus lengkap kewirausahaan untuk pemuda Indonesia, mulai dari pengembangan ide, pendidikan kewirausahaan, networking, hingga penggalangan dana investasi. Proyek ini merekrut tim-tim muda yang bercita-cita mendirikan startup di bidang energi dan lingkungan, serta menyediakan program pendidikan dalam manajemen dan bidang energi serta lingkungan. Setelah itu, diadakan kompetisi ide bisnis (hackathon) untuk menyeleksi dan memberi penghargaan kepada tim-tim terbaik. Tim-tim yang menang akan menerima pendidikan manajemen lanjutan dan berpartisipasi dalam 'Networking Day' untuk berinteraksi dengan pejabat pemerintah serta investor dan mendapatkan konsultasi tentang pendirian startup. Melalui ini, 2-3 tim yang dinilai paling unggul akan mendapat dukungan dana bisnis dan kesempatan untuk mengikuti acara 'Demo Day' pada bulan Mei, di mana mereka dapat menarik investasi dari venture capital (VC).

Walaupun proyek ini baru pertama kali dilaksanakan tahun lalu, lebih dari 220 tim mendaftar dan proses pendaftaran ditutup lebih awal karena tingginya minat. Dari jumlah tersebut, 127 tim terpilih dan mengikuti program pendidikan selama 4 minggu. Selanjutnya, melalui hackathon pada bulan November, 10 tim terbaik terpilih dan mendapat kesempatan untuk menghadiri 'Networking Day' kali ini.

Pada acara tersebut, selain tim pemenang hackathon, hadir pula pejabat utama dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perwakilan dari 8 universitas utama di berbagai daerah dan investor, sehingga total sekitar 60 peserta hadir.

Acara ini terdiri dari penunjukan mentor dan ambassador yang berasal dari pejabat kementerian pemerintah terkait, presentasi model bisnis dari tim pemenang hackathon, serta diskusi panel. Pada diskusi panel, isu-isu penting dibahas secara mendalam, seperti arah kebijakan masa depan Indonesia yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), pentingnya pengembangan wirausahawan muda, serta Langkah-langkah kolaboratif untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan masyarakat lokal. Secara khusus, tim 'GISACT' yang memenangkan penghargaan utama memaparkan platform solusi yang menganalisis data satelit menggunakan teknologi AI untuk memberikan rekomendasi pemanfaatan lahan.

SK Innovation E&S berencana untuk semakin memperluas dasar kerja sama Korea-Indonesia melalui acara ini. Untuk itu, mereka akan melaksanakan berbagai program lanjutan, seperti pembentukan dana investasi bersama, networking antara wirausahawan muda Korea dan Indonesia, serta penyelenggaraan konferensi bersama Korea-Indonesia.

Perwakilan SK Innovation E&S mengatakan, "Proyek MAJU:ON memberikan kesempatan baru bagi generasi muda Indonesia dan berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan Indonesia melalui pembangunan ekosistem inovasi di bidang energi dan lingkungan. Ke depannya, kami berkomitmen untuk terus menciptakan penggerak pertumbuhan masa depan dan memimpin perwujudan nilai sosial global dengan mempererat kerja sama antara pemerintah, universitas, dan industri dari kedua negara.".

SK Innovation

SK Innovation adalah perusahaan solusi energi terintegrasi yang merupakan bagian dari SK Group—grup terbesar kedua di Korea Selatan dengan lebih dari 200 anak perusahaan—dan merupakan perusahaan energi swasta terbesar di kawasan Asia Pasifik dengan aset lebih dari 100 triliun won.

SK Innovation dan afiliasinya terus menjalin kemitraan dengan Indonesia melalui beragam portofolio bisnis. Pada tahun 2025, SK Innovation berhasil mengamankan tiga blok eksplorasi: Serpang, Binaiya, dan North Ketapang, sehingga terus melanjutkan bisnis pengembangan sumber daya di Indonesia.

Selain itu, SK Innovation juga berkomitmen untuk menciptakan nilai sosial di Indonesia melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan dan beasiswa, donor darah, dukungan untuk festival lokal, serta pelatihan keterampilan dan teknis.

SK Innovation E&S adalah Perusahaan Dalam Perusahaan (CIC; Company In Company) di bawah SK Innovation yang menangani berbagai portofolio pembangkit energi seperti LNG, hidrogen, dan solusi energi lainnya. Sejak didirikan sebagai holding perusahaan gas kota pada tahun 1999, SK Innovation E&S telah menyelesaikan rantai nilai LNG di seluruh dunia dan berkembang menjadi perusahaan LNG swasta nomor satu di Korea Selatan. Setelah itu, melalui networking yang berkelanjutan dengan berbagai negara termasuk Indonesia, SK Innovation E&S terus berupaya memperluas bisnis globalnya.

SOURCE SK Innovation E&S