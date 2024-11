Smartee Perkenalkan Solusi "Facial Convexity" dan "Facial Deviation" di Vietnam

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 26 November 2024 /PRNewswire/ -- Acara 4th Scientific Meeting of the Ho Chi Minh City Association of Orthodontists baru saja berlangsung di The Reverie Saigon Hotel, Vietnam. Tema acara adalah "Orthodontic Management of Growing Patients". Lebih dari 400 dokter menghadiri acara ini dan saling berbagi tentang perspektif industri.