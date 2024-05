SMARTIES™ Awards 2024: Tahap Pendaftaran telah Dibuka untuk Praktisi Pemasaran Inovatif di Seluruh Dunia!

Program penghargaan ini terus berkembang pesat, dan memperkuat statusnya sebagai ajang terkemuka yang mengapresiasi studi kasus pemasaran terbaik. Selalu mengutamakan inovasi dan hasil terukur, SMARTIES™ melibatkan praktisi-praktisi pemasaran yang paling berbakat di seluruh dunia, serta menjadi platform yang mengapresiasi keunggulan kolektif.

Dilatarbelakangi lanskap keunggulan pemasaran yang beraneka ragam, SMARTIES™ mempersembahkan:

"Dunia pemasaran tengah bertransformasi secara pesat, dipicu oleh teknologi yang terus berkembang," ujar Rohit Dadwal, CEO (Chief Executive Officer), MMA Global APAC & Global Head, SMARTIES™ Worldwide. "Maka, SMARTIES™ Awards beradaptasi dengan perubahan tersebut, serta mengidentifikasi berbagai inovasi di bidang e-commerce, media sosial, MarTech, serta potensi inovasi tersebut dalam menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap aktivitas bisnis dan kehidupan."

Para pemenang SMARTIES™ meraih pengakuan industri, bukan hanya trofi. Lebih lagi, para pemenang ini akan terdaftar dalam peringkat "WARC 100" yang mencantumkan program pemasaran dan perusahaan yang memenangkan penghargaan terbanyak dari media, serta sistem penentuan skor global agensi media versi RECMA, dan "MMA Business Impact Index" yang mencantumkan program pemasaran terbaik di seluruh dunia.

Tahap Pendaftaran SMARTIES™ 2024 ditutup pada 12 Juli 2024. Praktisi pemasaran dan agensi dapat berpartisipasi pada tingkat negara, regional, dan global. Sementara, penghargaan Gold, Silver, dan Bronze tersedia untuk setiap kategori, dan peserta terbaik akan meraih sejumlah gelar: Advertiser of the Year, Publisher/Media Company of the Year, Enabling Technology Company of the Year, Agency of the Year, serta Best in Show.

Dewan juri ternama yang mencakup praktisi pemasaran senior dan pemimpin industri akan mengevaluasi seluruh finalis.

Informasi lebih lanjut tentang kategori penghargaan, proses pendaftaran secara daring, serta gala SMARTIES™ (jadwalnya segera diumumkan pada Semester II-2024) dapat dilihat pada situs-situs di atas.

Tentang MMA Global: MMA Global adalah asosiasi industri terkemuka di dunia untuk praktisi pemasaran. MMA Global menyediakan sarana dan keahlian penting yang membantu praktisi pemasaran menghadapi kompleksitas dunia pemasaran. Berkomitmen meningkatkan inovasi dan efektivitas, MMA Global berperan penting merumuskan masa depan dunia pemasaran.

SMARTIES: SMARTIES adalah program penghargaan bergengsi yang diadakan MMA Global untuk mengapresiasi keunggulan dalam dunia pemasaran. SMARTIES Awards mengangkat program pemasaran yang paling inovatif dan berdampak luas, serta berhasil menghadirkan terobosan dari sisi kreativitas sekaligus menghasilkan kinerja bisnis yang terukur di dunia modern saat ini.

NARAHUBUNG:

My Nguyen, Marketing Director, MMA Global APAC

Surel: [email protected]

Ponsel: +84 914 30 33

