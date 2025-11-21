SMITH'S KITCHEN & BAR ASAL VIETNAM RAIH TIGA GELAR BERGENGSI DI LUXURY RESTAURANT AWARDS 2025 UNTUK KATEGORI ASIA

Pencapaian luar biasa ini mencerminkan filosofi utama Smith's Kitchen & Bar. Interior restoran ini dirancang dengan lengkungan baja dan detail khas, terinspirasi dari warisan para pandai besi yang mampu mengubah logam mentah menjadi karya seni. Pengalaman bersantap di Smith's merayakan seni, tradisi, dan pesona abadi dari kesahajaan kuliner yang dirancang dengan sangat detail.

Dua gelar regional—Most Romantic Ambience in Asia dan Outstanding Architecture in Asia—menjadi bentuk pengakuan atas keunggulan desain Smith's Kitchen & Bar. Restoran ini menemukan banyak kesamaan antara bengkel pandai besi dan dapur seorang juru masak—keduanya membutuhkan pemahaman mendalam tentang bahan, keterampilan tingkat tinggi, dan dedikasi pada kesempurnaan. Sebagai salah satu aset utama Silverland Hospitality Group, Smith's juga mengapresiasi seniman lokal yang telah menciptakan karya inovatif berbahan besi yang membuat ruangan restoran menjadi unik secara arsitektur sekaligus mencerminkan semangat kreativitas dan dedikasi yang telah membentuk identitas restoran ini selama bertahun-tahun.

Gelar Best Innovative Dining Concept in Vietnam menyoroti terobosan dan visi kuliner masa depan yang diusung tim Smith's. Di setiap sudut restoran, sajian kuliner disuguhkan melalui api dan keahlian memasak. Apresiasi atas teknik memasak tecermin dari pendekatan kuliner Smith's yang mendukung juru masak berbakat mengubah bahan-bahan lokal yang sederhana menjadi hidangan memukau, bahkan diakui sebagai karya seni kuliner. Setiap elemen restoran dirancang dengan teliti agar para tamu tidak hanya menikmati makanan inovatif, namun juga merasakan suasana dan desain yang menghadirkan pengalaman bersantap yang penuh cita rasa.

Kesuksesan Smith's dalam ajang Luxury Restaurant Awards memperkuat rekam jejak dan pengakuan internasional yang tercapai sepanjang 2025. Smith's Kitchen & Bar terus mendapat apresiasi atas keunggulan desainnya, baik di tingkat lokal maupun internasional. Pada awal tahun ini, Smith's meraih Gold Award di ajang VMARK Vietnam Design Award 2025, menegaskan kontribusinya terhadap perkembangan budaya dan estetika di kawasan tersebut.

Selain itu, Smith's juga tercantum dalam nominasi International Restaurant & Bar Design Awards 2025, daftar restoran unggulan dan bernilai estetika tinggi di dunia. Setelah sukses meraih lima penghargaan bergengsi dalam kategori arsitektur, konsep inovatif, dan suasana restoran, tahun 2025 menjadi momen bersejarah bagi Smith's.

Prestasi ini turut menegaskan posisi Smith's Kitchen & Bar sebagai sebuah restoran bagi para penggemar kuliner yang ingin menikmati pengalaman bersantap dengan desain dan suasana yang memukau, tak hanya hidangan yang luar biasa. Dengan pengakuan yang diraih atas inovasi kuliner dan desain, Smith's Kitchen & Bar semakin mengokohkan reputasinya sebagai pelopor dalam pengalaman bersantap mewah.

