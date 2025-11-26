Solusi HVAC Hitachi Usung Kinerja Keberlanjutan untuk Industri Pusat Data yang tengah Berkembang Pesat

Sistem pendingin terbaru[2] ini dapat menyala kembali hanya dalam 35 detik setelah pemadaman listrik, menjaga kegiatan operasional tetap berjalan tanpa gangguan. Teknologi Direct Drive Inverter dari Hitachi secara otomatis mengatur pendinginan sesuai kebutuhan dan suhu musiman. Maka, kinerja sistem pendingin menjadi optimal, sedangkan efisiensi energi semakin tinggi sehingga biaya operasional menjadi lebih hemat. Sistem pendingin ini juga menggunakan refrigeran dengan GWP rendah seperti R513A, R1233zd, dan R1234ze guna mendukung keberlanjutan. Teknologi anti-surge turut meningkatkan keandalan sistem untuk berbagai aplikasi.

Tan Kok Choon, Sales General Manager, Asia Tenggara, Hitachi Cooling & Heating, mengatakan: "Setelah Asia Tenggara menjadi pusat data global, banyak klien yang ingin mengatasi keterbatasan air dan listrik di kawasan ini. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, sistem pendingin kami yang berdaya besar kini menggunakan kompresor dan heat exchanger canggih yang menekan konsumsi energi. Untuk konservasi air, terutama di wilayah pesisir, kami juga menyediakan opsi kondensor yang terbuat dari sejumlah material — seperti tembaga-nikel, titanium, dan baja tahan karat — untuk mendukung pemanfaatan air laut sebagai pendingin. Hal tersebut ikut mengurangi ketergantungan pada air tawar dan sistem pendingin udara yang kurang efisien sehingga menghemat konsumsi listrik."

Efisiensi Maksimal untuk Pusat Data yang Berkembang Pesat di Asia Tenggara

Pasar pusat data di Asia Tenggara mengalami pertumbuhan luar biasa. US-ASEAN Business Council memperkirakan permintaan pusat data akan mencatat tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 20% hingga 2028. Sementara, ASEAN Climate Change and Energy Project memperkirakan nilai pasar pusat data akan mencapai USD 11,8 miliar pada 2030. Tren tersebut mencerminkan bahwa efisiensi energi semakin dibutuhkan. Untuk itu, sistem pendingin berperan besar menjaga suhu optimal dan kinerja pendinginan yang andal.

Solusi HVAC Canggih untuk Keberlanjutan Pusat Data

Sistem pendingin S Series, VG Series, dan VM Series dari Hitachi menawarkan efisiensi hingga 13,8 ACCOP. Teknologi paten terbaru turut meningkatkan efisiensi motor dan kompresor, sedangkan penggunaan refrigeran dengan GWP rendah semakin mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Sistem pendingin S Series menggunakan satu kompresor dengan kapasitas hingga 3.500RT, serta kompresor dua tahap dan teknologi Variable Frequency Drive (VFD) untuk presisi pendinginan dan efisiensi energi yang lebih baik.

VG Series menggunakan motor berkecepatan tinggi dengan sistem penggerak (impeller drive) dua tahap yang bekerja secara langsung, meningkatkan efisiensi hingga 1,5% untuk motor listrik dan 4% untuk kompresor. Mampu berfungsi selama 24/7, sistem pendingin ini dapat menyala otomatis dalam satu menit setelah mengalami lima kali gangguan tegangan listrik, ideal untuk pusat data yang berperan penting untuk kegiatan operasional.

VM Series tidak memerlukan oli sebab menggunakan bantalan magnetis (magnetic levitation), menghasilkan efisiensi tinggi berkat gesekan minimal, serta keandalan yang lebih baik karena tidak ada kerusakan yang ditimbulkan penggunaan oli sehingga perawatan menjadi lebih mudah berkat minimnya keausan komponen.

Pendinginan Presisi dengan Sistem VRF

Selain memenuhi kebutuhan spesifik seperti pengaturan kelembapan di ruang server dan kenyamanan di area perkantoran, Sistem Hitachi VRF (Variable Refrigerant Flow) mudah dirawat dan terintegrasi dengan sistem pendingin. Teknologi tersebut mengendalikan suhu dengan akurat, serta sangat menghemat energi melalui SmoothDrive®. Di sisi lain, sistem VRF membuat konfigurasi unit dalam ruangan menjadi fleksibel untuk berbagai kebutuhan gedung dan infrastruktur.

Studi Kasus: Solusi HVAC Andal untuk Pusat Data yang Berperan Penting untuk Kegiatan Operasional

Salah satu penyedia layanan komputasi awan asal AS yang berekspansi ke Hong Kong memilih VG Series Hitachi berkat efisiensi dan keandalan operasional selama 24/7, terutama fitur auto-restart yang bekerja cepat. Di Indonesia, sebuah perusahaan teknologi asal Jepang memilih seri Top Flow VRF air365 Max Series, terutama berkat fitur fast restart, presisi pengendalian suhu, serta integrasi ideal untuk pusat data berukuran kecil.

[1] Produk Hitachi Cooling & Heating diproduksi dan dipasarkan oleh Bosch Home Comfort Group. [2] Spesifikasi produk bervariasi menurut model yang tersedia.

Bosch Home Comfort Group adalah penyedia solusi pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC) di pasar global. Bosch Home Comfort Group menyediakan portofolio produk yang efisien dan inovatif, serta dirancang khusus untuk kebutuhan setiap wilayah. Setelah mengakuisisi bisnis HVAC residensial dan komersial dari Johnson Controls serta Usaha Patungan Johnson Controls–Hitachi Air Conditioning pada Agustus 2025, Bosch Home Comfort Group kini menaungi berbagai merek global dan regional, termasuk Bosch, Buderus, Hitachi, dan YORK®. Bosch Home Comfort Group memiliki lebih dari 25.000 karyawan di seluruh dunia dan jaringan pasar yang luas di Amerika, Asia, serta Eropa/Tengah Timur/Afrika, didukung 33 pabrik dan 26 pusat pengembangan produk (termasuk perusahaan yang sahamnya sebagian dimiliki Bosch Home Comfort Group). Setelah akuisisi tersebut, Bosch Home Comfort Group meningkatkan skala bisnis hampir dua kali lipat dengan nilai penjualan yang mencapai lebih dari EUR 8 miliar.

www.bosch-homecomfortgroup.com

