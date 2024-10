SP Group sambut asosiasi energi dunia dan jamu para CEO di Singapura dalam konferensi bienial

SINGAPURA, 25 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Sebagai pemimpin dan tuan rumah Association of the Electricity Supply Industry of East Asia and the Western Pacific (AESIEAP), SP Group (SP) menyambut para kepala asosiasi energi internasional. Pada tahun pertama dari dua tahun masa kepemimpinannya, SP menggelar AESIEAP CEO Conference pada minggu ini yang dihadiri lebih dari 200 pemimpin bidang energi dunia. Ajang ini digelar bertepatan dengan Singapore International Energy Week.