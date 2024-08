Standard International Luncurkan Merek Hotel The StandardX di Melbourne

BANGKOK, 8 Agustus 2024 /PRNewswire/ -- Standard International terus berekspansi secara global dengan meluncurkan merek hotel terbaru — The StandardX, Melbourne — pada 8 Agustus sebagai sebuah konsep hotel teranyar dan menarik di Fitzroy.

The StandardX memilih lokasi-lokasi hotel yang sarat akan nilai-nilai kultural agar para tamu dapat menikmati energi kreatif dari experimental art, musik, dan fesyen. The StandardX juga mengusung keunikan nuansa kultural The Standard, sebuah hotel di Hollywood yang menampilkan suasana glamor dan konsep yang penuh terobosan.