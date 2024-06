STAR Market Rayakan Hari Jadi Kelima dengan Pertumbuhan Mengesankan dan Perangkat Investasi Versi Terkini

Selama lima tahun terakhir, 573 perusahaan telah terdaftar di STAR Market dan menghimpun lebih dari US$125,5 miliar melalui IPO. Kapitalisasi pasar total perusahaan-perusahaan ini bahkan menembus US$703 miliar pada 12 Juni lalu. Dalam laporan triwulanan, perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada STAR Market meraih pendapatan operasional total senilai US$41,2 miliar, meningkat 4,6% dari periode setahun sebelumnya, bahkan 67% perusahaan tersebut sukses mencatat pertumbuhan pendapatan pada Triwulan I-2024.

Sementara, sistem indeks STAR Market telah berkembang pesat. Sejak indeks STAR Market edisi pertama, SSE STAR 50 Index, dilansir pada 2020, lebih dari 15 indeks telah menelusuri kinerja STAR Market, dan dana kelolaan (AuM) kolektif dari produk-produk ini mencapai US$22 miliar. Selain itu, produk seperti E Fund STAR 50 ETF (Kode: 588080) kini telah tercantum dalam Program ETF Connect. Lewat ETF Connect, investor asing dapat menanamkan modal pada perusahaan-perusahaan teknologi yang berorientasi pada inovasi.

Banyak pengelola investasi terkemuka aktif menyediakan beragam perangkat investasi bagi investor. Begitu pula E Fund Management ("E Fund"), pengelola investasi terbesar di Tiongkok, yang terus memperluas portofolio produk ETF, termasuk E Fund STAR 50 ETF, E Fund STAR 100 ETF (Kode: 588210), dan E Fund STAR Growth ETF (Kode: 588020).

Di sisi lain, Indeks SSE STAR 50 kini meliputi 50 perusahaan terbesar, dengan kapitalisasi pasar rata-rata sebesar US$6,4 miliar. Indeks SSE STAR Growth mencerminkan potensi pertumbuhan konstituennya. Maka, 50 saham yang berkembang pesat pun tercantum dalam indeks tersebut berdasarkan pendapatan operasional dan laba bersih.

Indeks SSE STAR 100 terdiri dari 100 saham dengan nilai kapitalisasi pasar menengah, namun tidak tercantum dalam Indeks STAR 50. Berbeda dari Indeks SSE STAR 50 dan Indeks SSE STAR Growth yang menyasar sektor semikonduktor, Indeks SSE STAR 100 terdiversifikasi secara luas di seluruh industri. Adapun bobot dari lima industri teratas—semikonduktor, farmasi, perawatan medis, peralatan listrik, dan permesinan—cukup berimbang, mencapai hampir 80% secara total.

Tentang E Fund

Berdiri pada 2001, E Fund Management Co., Ltd. ("E Fund") adalah pengelola investasi terkemuka dengan layanan terlengkap di Tiongkok. Dana kelolaan E Fund kini mencapai hampir RMB 3,2 triliun (US$ 450 miliar). Klien-klien E Fund meliputi investor individu dan institusi, mulai dari bank sentral, pengelola dana investasi nasional (sovereign wealth fund), pengelola dana jaring pengaman sosial (social security), pengelola dana pensiun, perusahaan asuransi dan reasuransi, hingga korporasi dan bank. Berorientasi pada imbal hasil jangka panjang, E Fund telah bergerak dalam bisnis pengelolaan investasi sejak pertama kali terbentuk. E Fund juga berpegang pada keunggulan riset mendalam dan periode investasi.

