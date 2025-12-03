StarHub Bermitra dengan NeutraDC, Pusat Data Terdepan di Indonesia, guna Memperkuat Konektivitas Regional Berbasiskan Komputasi Kuantum

Kemitraan ini mengintegrasikan solusi Low-Latency Data Centre Connect dari StarHub dengan ekosistem pusat data carrier-neutral milik NeutraDC untuk melayani klien korporasi dan hyperscale di Indonesia dan Singapura. Lewa kemitraan ini , kedua perusahaan mewujudkan pertukaran data lintaswilayah yang lebih cepat, aman, dan andal sehingga bisnis dapat berkembang dan beroperasi dengan lebih gesit di era ekonomi digital.

Mendorong Konektivitas Bebas Hambatan di Seluruh Wilayah

Sebagai bagian dari kerja sama ini, StarHub akan membangun Point of Presence (PoP) di NeutraDC SNG-3 di Singapura. PoP akan mengintegrasikan solusi Low-Latency Data Centre Connect dalam jaringan infrastruktur digital milik NeutraDC. Dengan demikian, klien korporasi memperoleh konektivitas rendah latensi antara pusat data, platform komputasi awan, dan aplikasi bisnis penting.

Kolaborasi ini juga mendukung peran Singapura sebagai pusat digital regional yang menyediakan akses data yang aman dan efisien bagi berbagai perusahaan di seluruh Asia Tenggara.

Mendukung Konektivitas Korporasi Generasi Baru

Dalam ekonomi digital yang serbacepat, kalangan perusahaan membutuhkan arus pertukaran data berkinerja tinggi antara berbagai pusat data, platform komputasi awan, dan aplikasi. Solusi Low-Latency Data Centre Connect milik StarHub menghadirkan konektivitas dengan latensi yang sangat rendah di Singapura, termasuk jalur menuju cable landing stations (CLS) dengan latensi di bawah 1 milidetik untuk jangkauan regional yang lancar.

Potensi Baru dalam Keamanan Konektivitas

Sistem keamanan konektivitas berbasiskan komputasi kuantum kini mulai menggantikan standar enkripsi saat ini demi mengatasi ancaman keamanan yang terus berkembang. Kolaborasi antara StarHub dan NeutraDC ini akan menjadi basis penerapan untuk konektivitas terenkripsi yang berbasis komputasi kuantum.

Melalui PoP di NeutraDC SNG-3, klien memperoleh:

Konektivitas langsung ke CLS – Penyedia jalur lengkap kabel bawah laut DC-CLS untuk akses regional terpadu.

– Penyedia jalur lengkap kabel bawah laut DC-CLS untuk akses regional terpadu. Software-Defined Networking (SDN) – Sejumlah fitur seperti networking slicing , multi-tenancy portals , serta bandwidth-on-demand untuk beban kerja yang sangat membutuhkan koneksi data dinamis.

– Sejumlah fitur seperti , , serta untuk beban kerja yang sangat membutuhkan koneksi data dinamis. Quantum-Safe Encryption – Menerapkan post-quantum cryptography untuk perlindungan data jangka panjang.

– Menerapkan untuk perlindungan data jangka panjang. Service Orchestration – Otomatisasi yang mempercepat penyediaan layanan dan jaringan yang lebih lincah.

"Berbagai perusahaan modern menghadapi kebutuhan data yang luar biasa sehingga memerlukan infrastruktur yang mampu mengikuti pertumbuhan tersebut," ujar Tan Kit Yong, Chief, Regional Enterprise, StarHub. "Berkolaborasi dengan NeutraDC, kami memudahkan pelaku bisnis yang ingin memindahkan, melindungi, dan mengembangkan data melalui kinerja nyata yang mempercepat transformasi digital di kawasan."

"Kami gembira bekerja sama dengan StarHub, penyedia layanan yang memiliki rekam jejak dalam solusi konektivitas. Inisiatif strategis ini memperkuat strategi NeutraDC dalam menyediakan konektivitas yang lancar, aman, dan siap memanfaatkan sarana komputasi awan untuk layanan komputasi awan Neutra Compute GPU di pasar regional. Konektivitas aman dan berbasiskan komputasi kuantum merupakan potensi baru dalam keamanan konektivitas, serta mampu mengatasi keterbatasan enkripsi saat ini dan membantu klien menghadapi ancaman baru," kata Sendang Praptomo, Chief Executive Officer, NeutraDC Singapore.

Memperluas Ekosistem Low-Latency Data Centre Connect StarHub di Asia

Kemitraan dengan NeutraDC memperluas jaringan aliansi StarHub dengan operator pusat data terkemuka. Lebih lagi, kemitraan tersebut menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengembangkan jangkauan Low-Latency Data Centre Connect di Asia Tenggara—mendukung perusahaan agar terhubung, berkembang, dan berinovasi dengan solusi konektivitas rendah latensi yang dilengkapi sistem keamanan berbasiskan komputasi kuantum, dan siap memanfaatkan sarana komputasi awan untuk transformasi digital generasi berikutnya.

Informasi selengkapnya mengenai dukungan StarHub untuk transformasi perusahaan: www.starhub.com/lowlatencydatacentreconnect.

SOURCE StarHub