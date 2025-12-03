Steel Architectural Awards ASEAN 2026 telah Dilansir sebagai Ajang yang Mengapresiasi Karya Arsitektur yang Abadi di ASEAN

Setelah edisi perdana sukses digelar pada 2024 dengan lima pemenang terbaik dari berbagai negara ASEAN, Steel Architectural Awards ASEAN 2026 ingin meningkatkan standar keunggulan karya arsitektur yang memanfaatkan material baja.

"Kami gembira meluncurkan Steel Architectural Awards ASEAN 2026 di Indonesia, sebuah negara yang memiliki kekayaan dan pengaruh warisan desain. Kami juga mendapat kehormatan untuk menyambut banyak rekan terkemuka dari seluruh kawasan yang mengusung semangat yang sama, yakni mewujudkan keunggulan desain dengan solusi baja," ujar Ar. Georgius Budi Yulianto, Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), salah satu pihak penyelenggara Steel Architectural Awards ASEAN 2026.

BlueScope mengadakan Steel Architectural Awards ASEAN 2026 bersama sejumlah institusi terkemuka: The Association of Siamese Architects under Royal Patronage (ASA), Thailand, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), University of Architecture Ho Chi Minh City (UAH), Vietnam, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), serta AustCham Singapore.

Sejumlah sosok terkemuka telah ditunjuk para mitra untuk menjadi dewan juri yang akan menyeleksi karya terbaik dan para pemenang. Dewan juri terdiri atas: Ar. Asae Sukhyanga, President, ASA; Ar. Firman Setia Herwanto, Wakil Ketua Umum IAI; Ar. Dr. Truong Nguyen Hoang Long, Head, Division of Environment and Sustainable Design, UAH; Ar. Dr. Serina Hijjas, Principal, Hijjas Kasturi Associates Sdn. Bhd., Malaysia; serta Ar. Geoff Croker, Principal, fjcstudio, Australia.

"Melanjutkan kesuksesan edisi 2024, Steel Architectural Awards ASEAN 2026 akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para arsitek di empat negara ASEAN—termasuk Thailand—yang ingin mempelajari praktik terbaik di pasar global, mendorong kreativitas, dan menampilkan 'desain abadi' yang dibuat dengan material bangunan berkualitas tinggi," kata Ar. Asae Sukhyanga, President, ASA.

Steel Architectural Awards ASEAN 2026 memiliki empat kategori: Industri; Komersial; Hunian; serta Institusi, Publik & Lainnya. Kompetisi terbuka untuk proyek bangunan di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang menggunakan solusi baja dari BlueScope.

"Produk BlueScope telah meraih kepercayaan berbagai klien di seluruh ASEAN. Para klien ini mengembangkan banyak struktur yang paling indah, inovatif, dan tahan lama di ASEAN. Untuk itu, ajang penghargaan ini mengapresiasi pencapaian klien dan memperkuat kolaborasi kami dengan komunitas desain di Australia guna meningkatkan pertukaran pengetahuan, inovasi, dan pengembangan profesional di seluruh kawasan," ujar Connell Zhang, Chief Executive, NS BlueScope dan BlueScope China.

Informasi selengkapnya: https://www.nsbluescope.com/asean/en/news/steel-architecture-awards-asean-2026

SOURCE BlueScope