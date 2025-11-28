"Straight to the Source" Kembali Hadir, Tampilkan Kekayaan Budaya Kuliner Taiwan

Meneruskan kisah dari musim pertama, musim kedua "Straight to the Source" lebih menyoroti proses pengolahan bahan baku—mulai dari pembersihan, pembentukan, pengeringan, hingga pengawetan. Banyak dari praktik ini diwariskan secara turun-temurun sehingga mencerminkan nilai seni dan makna budaya di balik berbagai bahan makanan favorit Taiwan.

Produser Yenming Lai menjelaskan, "Melalui program 'Straight to the Source', kami menunjukkan bahwa makanan bukan sekadar memenuhi kebutuhan pokok. Setiap bahan makanan memiliki kisah dan keterkaitan dengan alam. Kami ingin agar penonton dapat mempelajari metode perawatan dan keterampilan di balik proses pembuatan makanan, serta memahami budaya yang menyertai setiap hidangan."

Melalui adegan yang sarat visual, pemirsa dapat mencermati warna, tekstur, dan bentuk berbagai bahan pangan saat diolah. Mulai dari kesegaran hasil bumi hingga detail rumit produk makanan buatan tangan, sinematografi "Straight to the Source" menonjolkan keindahan dalam praktik sehari-hari yang sering kali luput dari perhatian kita.

Dengan tema-tema tersebut, "Straight to the Source" menginspirasi pemirsa untuk memandang makanan lewat cara yang berbeda.

"Straight to the Source" dapat disaksikan di situs resmi TaiwanPlus dan kanal YouTube TaiwanPlus Docs . Episode baru tayang setiap minggu.

Tentang TaiwanPlus

TaiwanPlus adalah saluran informasi terkemuka di dunia yang menyajikan berita dan infotainment berbahasa Inggris dari Taiwan—menawarkan liputan berita tepercaya, perspektif informasi tentang hubungan lintas-selat, serta konten gaya hidup inspiratif seputar kuliner, wisata, dan hiburan. Berbasis di wilayah demokrasi yang paling dinamis di Asia, tim TaiwanPlus berlatar belakang jurnalis dan produser, serta berkomitmen menghadirkan berbagai berita dan kisah secara independen untuk menginformasikan, mencerahkan, dan menginspirasi audiens di seluruh dunia. Anda dapat memperoleh perspektif global dari Taiwan di situs, aplikasi seluler, kanal TV, dan berbagai media sosial TaiwanPlus.

