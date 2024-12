Survei Herbalife di Asia Pasifik Delapan dari 10 Konsumen di Asia Pasifik Menilai, Pola Makan yang Lebih Sehat Menentukan Kesehatan Mental dan Fisik

HONG KONG, 3 Desember 2024 /PRNewswire/ -- Herbalife, perusahaan kesehatan dan gaya hidup global, serta komunitas terkemuka, hari ini meluncurkan temuan survei "New Year, New Me" di Asia Pasifik. Dalam survei tersebut, 85% konsumen menilai, pola makan yang lebih sehat menentukan kesehatan mental dan fisik. Hampir delapan dari 10 konsumen (77%) ingin menjalani pola hidup yang lebih sehat tahun depan. Menurut para responden, pola makan yang lebih sehat akan meningkatkan kebugaran sehingga mereka merasa lebih bersemangat dan memiliki pola tidur yang lebih baik.

Dalam survei ini, 59% konsumen membuat resolusi Tahun Baru menyambut 2025. Tiga resolusi yang paling banyak dibuat konsumen antara lain lebih sering berolahraga (59%), memiliki pola makan yang lebih sehat (58%), serta menabung (53%).

Survei ini dilakukan oleh Talker Research, mewakili Herbalife*, yang melibatkan 5.500 responden dewasa di 11 negara, dengan melakukan survei kepada para responden tentang pentingnya pola hidup sehat, dan sejumlah langkah yang ditempuh responden untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat dalam jangka panjang.

"Resolusi Tahun Baru menjadi salah satu cara yang baik untuk memulai pola hidup yang lebih sehat. Namun, kuncinya harus konsisten," ujar Dr. Luigi Gratton, Vice President, Health and Wellness, Herbalife. "Kita bisa menyusun target kecil yang mudah dicapai sehingga dapat menjadi bagian dari keseharian kita. Dengan konsistensi dan komitmen, Anda bisa mengubah resolusi tersebut menjadi kebiasaan hidup sehat dalam jangka panjang."

Setengah dari responden menyatakan bahwa pola hidup mereka menjadi kurang sehat dari biasanya menjelang akhir tahun--dan, 50% responden menganggap momen akhir tahun sebagai alasan untuk menunda pola makan sehat. Hal tersebut juga bervariasi menurut generasi: 55% responden Generasi Z menggunakan alasan tersebut dibandingkan 46% responden Generasi Z.

Terlepas dari usia, hasil survei mengungkap, 60% responden telah melanggar pantangan makan pada akhir tahun--37% di antaranya mengaku, hal ini terjadi akibat tergoda mencicipi makanan yang biasa tersedia pada musim liburan.

Banyak responden menunda kebiasaan hidup sehat agar dapat menikmati musim liburan. Menurut 57% responden, momen akhir tahun lebih terasa menyenangkan jika mereka mengabaikan pola hidup sehat dan berat tubuh. Lagi-lagi, responden yang lebih muda menjadi kalangan yang lebih condong dengan sikap tersebut--62% Generasi Z sepakat dengan hal tersebut dibandingkan 53% Generasi X.

Para responden pun lebih mudah tergoda dengan momen liburan akhir tahun pada tahun ini: secara keseluruhan, 44% responden lebih condong menunda kebiasaan pola hidup sehat pada tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun angka ini lebih tinggi di kalangan generasi yang lebih muda--53% Generasi Z dibandingkan hanya 37% Generasi X.

Ketika ditanya mengenai alasan di balik sikap tersebut pada tahun ini, responden menilai kondisi mereka yang semakin tua sehingga mereka lebih mudah tergoda dan menikmati momen liburan akhir tahun (43%)--dan, mereka lebih senang ketika berada bersama-sama keluarga dan sahabat, maka lebih sulit mengendalikan diri (40%).

"Momen liburan memang lebih menyenangkan ketika kita berada bersama orang-orang terdekat. Meski demikian, kita masih bisa menikmati momen tersebut sambil memprioritaskan kesehatan pribadi," kata Gratton. "Anda dapat menikmati sajian khas liburan, namun tetap menyantap makanan bernutrisi dan aktif berolahraga. Intinya, kita harus mengambil pilihan yang tepat dan menikmati liburan, serta tetap sehat. Dengan membuat sedikit perencanaan, Anda dapat berliburan sekaligus menjaga pola hidup sehat."

*Metodologi survei

Talker Research melakukan survey kepada 5.500 konsumen Asia Pasifik di 11 pasar—Australia, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Survei ini diadakan oleh Herbalife secara daring pada 25-29 Oktober 2024 dengan melibatkan Talker Research sebagai pihak penyelenggara ndepe.

