Swissôtel Rayakan Hari Kesehatan Sedunia: Perjalanan Vitalitas dan Kesejahteraan

PARIS, 9 Juni 2024 /PRNewswire/ -- Untuk memperingati Hari Kesehatan Sedunia pada tanggal 8 Juni, Swissôtel menekankan berbagai pengalaman kesehatan transformatif di semua hotelnya di seluruh dunia. Dari Osaka hingga Almaty, setiap destinasi Swissôtel menawarkan kesempatan unik bagi tamu untuk meremajakan pikiran, tubuh, dan jiwa mereka.

Swissôtel Tbilisi - Georgia

Komitmen Swissôtel terhadap vitalitas dan kehidupan bermakna tercermin di semua tempat peristirahatannya yang modern di perkotaan di berbagai destinasi yang kaya akan budaya. Terinspirasi dari alam dan ketelitian warisan Swiss, setiap properti menawarkan layanan terbaik dengan perpaduan efisiensi dan dedikasi untuk menginspirasi kehidupan bermakna. Sebagai pakar perhotelan, Swissôtel berkomitmen pada keahlian dengan terus berupaya melampaui harapan dan menciptakan saat-saat yang menakjubkan. Komitmen ini mencakup pelestarian budaya, menghargai warisan dan tradisi, dan menyempurnakan kerajinan untuk memastikan bahwa semua tamu selalu menikmati pengalaman yang luar biasa. Dengan mewujudkan vitalitas, Swissôtel lebih dari sekadar akomodasi dan menyediakan suasana surga bagi tamu untuk masuk dalam kehidupan yang menyenangkan.

Dalam rangka merayakan Hari Kesehatan Sedunia, Swissôtel menghadirkan sepuluh pengalaman meremajakan diri dari seluruh dunia yang masing-masing dirancang untuk mewarnai pengalaman para tamu dengan vitalitas dan kesejahteraan:

Swissôtel Beijing Hong Kong Macau Center, Tiongkok

Di Swissôtel Beijing, pusat kebugaran merupakan mercu suar kesehatan yang dilengkapi sistem pemurnian udara eksklusif untuk menyempurnakan lingkungan olahraga. Lokasi tersebut memiliki pusat kebugaran dengan yoga, aerobik hi-lo, dan berbagai olahraga tradisional serta kolam renang dalam ruangan, sauna, dan pemandian uap. Vitality Suite menawarkan #VitalityWall yang unik dengan perlengkapan kebugaran seperti matras yoga, bola kebugaran, dan tali elastis. Program aktivitas hotel ini menekankan gaya hidup sehat alami dengan berbagai aktivitas di dalam kamar, di pusat kebugaran, dan di luar ruangan.

Swissôtel Al Ghurair, Dubai

Swissôtel Al Ghurair memperkenalkan berbagai interaksi dalam pengalaman kesehatan para tamu untuk meremajakan tubuh dan jiwa. Penghuni dan tamu hotel akan disambut dengan konsultasi gratis dan minuman selamat datang di resepsi spa, kemudian pijat kaki relaksasi dan pilihan perawatan tubuh. Usai perawatan, tamu dapat memanjakan diri di jacuzzi, ruang uap, ruang sauna, dan kolam renang luar ruangan. Di musim panas ini, Swissôtel Al Ghurair menawarkan perawatan pemulihan otot Wellbeing selama 60 menit dengan harga AED189 per orang. Swissôtel Gym sangat luas dan dilengkapi pencahayaan alami yang memadai, langit-langit tinggi, dan cermin, sehingga menciptakan suasana ideal untuk berolahraga. Bermitra dengan SportsArt, pusat kebugaran ini menghadirkan peralatan khusus yang mengubah resistensi olahraga menjadi listrik.

Swissôtel Tallinn, Estonia

Pürovel Spa & Sport di Swissôtel Tallinn memadukan praktik tradisional dan inovasi modern. Lokasi ini menyediakan pusat kebugaran lengkap, kolam renang dalam ruangan, dan sauna yang semuanya dirancang untuk meremajakan pikiran dan tubuh Anda. Menu perawatannya terinspirasi dari musim-musim di Alpen dengan menggunakan bahan-bahan organik lokal. Tersedia pilihan pijat yang menyegarkan, perawatan peremajaan wajah, dan berbagai layanan khusus lainnya oleh terapis terampil. Menu sarapan di Vitality menyediakan smoothie dan granola yang baru dibuat untuk memastikan para tamu memulai hari mereka dengan pilihan makanan bergizi.

Swissôtel Tbilisi, Georgia

Swissôtel Tbilisi menghadirkan Pürovel Spa & Sport yang khas dan terinspirasi oleh perubahan musim di Alpen. Lokasi ini dilengkapi pusat kebugaran, kolam renang, sauna, hammam, dan ruang terapi garam. Spa ini menawarkan perawatan dengan produk eksklusif Prancis "La Biosthetique" dan merek Georgia "KashKash", yang menghadirkan pengalaman lokal dengan berbagai perawatan seperti yang menggunakan biji anggur dan anggur berbumbu. Tamu juga dapat mengikuti aktivitas mingguan seperti yoga, jogging, aerobik air, tinju, membuat smoothie, dan lain-lain. Pojok Vitality menawarkan smoothie segar, kue kering dan teh untuk memastikan para tamu tetap menjaga kesehatan selama menginap.

Swissôtel Nankai Osaka, Jepang

Swissôtel Nankai Osaka adalah surga kesehatan dengan Pürovel Spa & Sport seluas 1.640 meter persegi. Lantai kesehatan khusus ini dilengkapi lebih dari 200 alat mesin kebugaran, kolam renang 3 jalur dalam ruangan, bak mandi air panas, sauna dan mandi ala Jepang, sehingga memastikan tamu menikmati fasilitas kebugaran dan relaksasi terbaik. The Sky Farm adalah taman vertikal di restoran andalan hotel ini, Table36, dan menyediakan berbagai rempah segar, sayuran, dan bunga yang dapat dimakan. Semua bahan ini digunakan dalam masakan restoran Table36, minuman Vitality tersedia saat sarapan, dan bahkan dalam koktail di Bar36. Tamu juga dapat menikmati sesi pelatihan pribadi, pelajaran salsa bulanan, dan rangkaian tertentu yang menawarkan produk kesehatan dan kecantikan dari YA-MAN dan MyTrex untuk meningkatkan relaksasi.

Swissôtel Wellness Resort Alatau Almaty, Kazakhstan

Swissôtel Alatau Almaty akan merayakan Hari Kesehatan Sedunia pada tanggal 8 Juni dengan mengadakan berbagai aktivitas seperti yoga di luar ruangan, pesta pembukaan di kolam renang, aerobik air, dan turnamen bola voli. Perawatan kesehatan di resor ini mencakup kolam renang di dalam dan di luar ruangan, sauna, hammam, jacuzzi, pemandian mineral, dan ruang terapi garam. Tamu juga dapat mengikuti berbagai aktivitas kelompok seperti sesi yoga Hatha, peregangan, meditasi, dan turnamen tenis bulanan. Kafe kesehatan di lokasi ini menawarkan menu rancangan ahli gizi yang berfokus pada pola makan penuh kesadaran dengan pilihan menu makanan vegan, vegetarian, dan mentah.

Swissôtel Clark, Filipina

Swissôtel Clark menawarkan Oasis at the 5th package, yaitu pengalaman kesehatan menyeluruh berupa perawatan selama 90 menit di Purovel Spa, akses gratis ke Purovel Sport, dan hidangan tiga menu di Ristorante Di Verona. Tamu juga dapat menikmati kolam renang dengan pemandangan pegunungan Zambales yang menakjubkan. Gerai makan Atrium mempromosikan hidangan vitalitas dan menyajikan kopi dengan jejak karbon terendah. Kopi di Atrium bersumber dari lokasi yang hanya sejauh empat jam dari perkebunan.

Swissôtel AlMaqam Makkah, Arab Saudi

Swissôtel Al Maqam Makkah menawarkan beragam pilihan santapan sehat dan ringan, termasuk superfood, hidangan kaya antioksidan, dan pilihan bebas gluten. Hotel ini menyajikan air detoks, teh herbal, dan es teh Swiss. Program kesehatan karyawan meningkatkan vitalitas staf melalui tantangan kebugaran, pengenalan kesehatan, dan aktivitas kelompok. Tamu dapat mengikuti pertemuan kesehatan dan aktivitas kelompok seperti jalan-jalan di tengah alam.

Swissôtel The Stamford, Singapura

Swissôtel The Stamford menghadirkan beragam pengalaman kesehatan, termasuk

Vitality Massage gratis selama 15 menit untuk tamu lounge eksekutif setiap dua minggu, dan Menu Pop-Up Bertema Vitalitas dengan kreasi kuliner seperti Lavender Caviar dan Strawberry Thyme Compote. Hotel ini juga menawarkan Vitality Meeting berupa tur ke peternakan aquaponik di lokasi dan rehat kopi bertema vitalitas yang menampilkan hasil panen kopi dari pertanian.

Swissôtel Resort & Spa, Çeşme, Turki

Swissôtel Çeşme menawarkan sederetan fasilitas kesehatan seperti ruang uap, ruang sauna, dan kolam termal Thalasso berisi air laut kaya mineral yang dipanaskan secara alami oleh magma. Kolam ini memberikan manfaat terapi yang unik dan meredakan rematik, radang sendi, dan penyakit otot. Pusat kebugaran yang lengkap ini menampilkan pemandangan Laut Aegea yang indah dan alat mesin kardio, peralatan latihan kekuatan otot, dan peralatan kebugaran khusus seperti sistem TRX dan kettlebell. Tamu juga dapat menikmati yoga di pantai, meditasi, dan mandi es luar ruangan untuk pengalaman yang menyegarkan. Tim kuliner hotel menggunakan bahan-bahan segar lokal untuk mengolah hidangan bergizi, jus detoks, dan lemonade buatan sendiri.

"Sejak didirikan, Swissôtel menekankan vitalitas melalui berbagai pengalaman yang menakjubkan", kata Kishan Chandnani, Global Senior Vice President Premium Brands di Accor. "Keahlian Swissôtel dirancang untuk memberikan pengalaman yang unik dan transformatif bagi tamu yang selaras dengan komitmen Swissôtel terhadap vitalitas, kesejahteraan, dan kehidupan penuh inspirasi."

Untuk informasi lebih lanjut tentang penawaran kesehatan di Swissôtel dan memesan penginapan transformatif, kunjungi www.swissotel.com

Tentang Swissôtel

Swissôtel adalah salah satu merek asal Swiss yang paling terkenal di dunia. Swissôtel menawarkan hotel kontemporer berpadu dengan kesegaran dan vitalitas energi pegunungan Alpen yang berakar pada tradisi keramahtamahan Swiss. Swissôtel terkenal dengan desain yang cerdas, keahlian bermutu tinggi, dan pendekatan penuh perhatian terhadap keberlanjutan. Swissôtel membantu ketenangan pikiran tamunya untuk menjelajahi dunia, mengetahui manfaat kehidupan yang sesungguhnya, dan menggunakan kesempatan untuk 'menjalani kehidupan dengan baik'. Merek Swissôtel didirikan pada tahun 1980 dan saat ini memiliki lebih dari 30 hotel di seluruh dunia, termasuk hotel unggulan seperti Swissôtel The Bosphorus di Istanbul, Swissôtel The Stamford di Singapura, Swissôtel Chicago, dan Swissôtel Jakarta Pik Avenue. Swissôtel adalah bagian dari Accor, grup perhotelan yang terkemuka di dunia dengan lebih dari 5.600 hotel di lebih dari 110 negara, dan merupakan merek yang berpartisipasi di ALL - Accor Live Limitless –, yaitu program loyalitas gaya hidup yang menyediakan beragam hadiah, layanan, dan pengalaman.

