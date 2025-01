Tahun 2024 Jadi Momen Bersejarah bagi Pasar ETF Tiongkok Setelah Mencetak Pertumbuhan yang Luar Biasa

GUANGZHOU, Tiongkok, 12 Januari 2025/PRNewswire/ -- Pasar ETF Tiongkok sukses mencatat kinerja yang luar biasa pada 2024 setelah menghasilkan imbal hasil signifikan dan pertumbuhan pesat dalam dana kelolaan. Menurut Wind, imbal hasil rata-rata ETF yang mencakup saham yang tercatat di bursa efek Tiongkok (kecuali ETF yang dilansir pada 2024) mencapai 11,36% pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Sementara, nilai pasar ETF yang mencakup saham-saham yang tercatat di bursa efek Tiongkok (A-share ETF) mencapai US$ 508 miliar, mengalami kenaikan bersih sebesar US$ 223 miliar dari awal tahun 2024. CSI 300 ETF (Kode ETF: 510310), ChiNext ETF (Kode ETF: 159915), dan Star 50 ETF (Kode ETF: 588080), dikelola E Fund Management ("E Fund"), manajer reksa dana terbesar di Tiongkok yang tercantum dalam daftar 10 manajer investasi dengan pertumbuhan aset tertinggi, menopang posisi E Fund di industri.

Pertumbuhan Selama Dua Dekade

Sejak ETF domestik pertama dilansir pada Desember 2004, pasar ETF Tiongkok telah berkembang pesat. Pertumbuhan ini tak hanya mencakup kenaikan aset, namun juga jumlah peluncuran ETF yang sangat cepat. Pada 2024, 30 manajer investasi meluncurkan 156 ETF baru, bahkan E Fund menjadi manajer investasi yang paling banyak melansir ETF baru, yakni 14 ETF baru.

Selama bertahun-tahun terakhir, fokus pasar ETF Tiongkok beralih dari produk ETF yang mencakup indeks saham menuju produk ETF yang menawarkan berbagai sektor, kelas aset, dan tema investasi. Inovasi tersebut telah memperluas peluang investasi, serta menyediakan sarana investasi yang hemat biaya, transparan, dan fleksibel agar investor institusi dan ritel dapat mencapai target finansial.

Tuntutan Investor akan Sarana Investasi yang Hemat Biaya

Pada 2024, manajer investasi asal Tiongkok semakin cepat mengurang biaya manajemen, khususnya pada produk ETF bercakupan luas. Salah satunya, E Fund, manajer investasi yang telah lama menjadi pionir produk investasi berbiaya murah. Pada 2015, E Fund menjadi salah satu manajer investasi yang mengurangi biaya manajemen pada produk unggulannya, CSI 300 ETF (Kode ETF: 510310), mulai dari 0,5% menjadi 0,2%, bahkan terus berkurang menjadi 0,15% pada 2019.

Status E Fund sebagai pemimpin industri yang menerapkan strategi produk berbiaya rendah terus tercermin dari portofolio produk yang lengkap. Lebih dari 50 produk ETF E Fund menawarkan biaya manajemen terendah, yakni 0,15%. Jumlah ini mencakup 60% dari portofolio ETF E Fund.

Menentukan Masa Depan Pasar ETF Tiongkok

Menawarkan lebih dari 80 ETF dengan aset total yang menembus US$ 83,7 miliar, E Fund terus berinovasi dengan menawarkan solusi investasi yang hemat biaya dan berefisiensi tinggi.

Seiring dengan evolusi dan ekspansi pasar ETF Tiongkok, E Fund tetap menjadi manajer investasi. terdepan yang mendorong inovasi dan membuat standar baru dari sisi aksesibilitas dan efisiensi. Pertumbuhan pesat yang tercapai pada 2024 tak sekadar mencerminkan popularitas ETF, namun juga peran penting ETF dalam menentukan masa depan sektor investasi di Tiongkok.

Tentang E Fund

Berdiri pada 2001, E Fund Management Co., Ltd. ("E Fund") adalah manajer investasi terkemuka dengan produk terlengkap di Tiongkok. Dana kelolaan E Fund kini mencapai lebih dari RMB 3,5 triliun (US$ 505 miliar)*. E Fund menawarkan solusi investasi bagi klien dalam dan luar negeri. Selain itu, E Fund membantu klien mencapai kinerja investasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Berorientasi pada imbal hasil jangka panjang, E Fund telah menjadi manajer investasi sejak terbentuk pertama kali. E Fund juga berpegang pada keunggulan riset yang mendalam dan periode investasi. E Fund menjadi pionir dan perusahaan terdepan yang mempraktikkan investasi bertanggung jawab di Tiongkok. Lebih lagi, E Fund merupakan salah satu manajer investasi yang paling tepercaya dan terbaik di Tiongkok.

Sumber: E Fund. AuM mencakup anak-anak usaha. Data tersedia pada 30 September 2024. Nilai kurs berasal dari PBoC.

SOURCE E Fund Management