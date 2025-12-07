Tampil Perdana di Singapore Comic Con 2025, Kayou Perluas Jaringan Distribusi dan Bangun Komunitas Penggemar di Asia Tenggara

Mengusung tema "KAYOU COLLECTIBLES, HERE FOR THE SUPERFANS", Kayou menghadirkan pengalaman menarik yang berfokus pada penggemar, serta menampilkan para seniman global dan talenta esports regional di ajang tersebut. Beberapa di antaranya, Brenda Hickey, ilustrator komik "My Little Pony"; seniman ternama Zeen Chin; ilustrator Hendry Prasetya; serta pemain profesional "Mobile Legends: Bang Bang" yakni RRQ Banana dan Letda Hyper. Sesi tanda tangan, pertunjukan interaktif, dan peluncuran IP hasil kolaborasi dengan seniman terbaru bertajuk "SKEEN" mencerminkan fokus Kayou untuk memadukan konten global dengan budaya penggemar lokal.

Stan pameran Kayou turut menampilkan multi-IP yang mencakup My Little Pony, Naruto, Harry Potter, Mobile Legends: Bang Bang, dan Free Fire sehingga menciptakan ruang menarik bagi penggemar untuk menikmati karya seni, esports, dan collectibles.

Program aktivasi ini digelar sejalan dengan ekspansi jaringan ritel Kayou di kawasan. Sejak merambah pasar Asia Tenggara, Kayou telah membangun jaringan yang mencakup lebih dari ribuan titik ritel di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Vietnam, didukung lebih dari 20 mitra distribusi lokal.

"Kami ingin berkembang bersama para mitra distributor dan membangun komunitas penggemar yang kuat dan relevan dengan budaya lokal," kata Head, Overseas Commercial, Kayou. "Dengan memperluas jaringan distribusi dan menghadirkan konten menarik serta relevan, para penggemar semakin mudah mengakses brand favorit—kami juga mengusung momentum baru untuk kategori produk collectibles."

Ke depan, Kayou akan terus memperluas jangkauan ritel dan mempererat kolaborasi dengan pihak distributor di Asia Tenggara. Lewat langkah ini, produk Kayou semakin mudah dijangkau, di sisi lain, diskusi komunitas juga berkembang. Dengan fokus berkelanjutan pada IP yang relevan dengan budaya lokal dan aktivitas yang berpusat pada penggemar, Kayou memperkuat perannya sebagai jembatan antara pop culture global dan komunitas kolektor di Asia Tenggara.

Tentang Kayou

Kayou adalah produsen trading card dan produk hiburan terkemuka di Tiongkok. Kayou tercantum dalam "Hurun Global Unicorn Index 2025". Dengan portofolio hampir 100 lisensi IP di sejumlah bidang, seperti animasi, hiburan, dan pop culture, Kayou bertekad menjadi kurator collectibles dan pengalaman pop culture premium terkemuka di dunia. Kayou terus menciptakan hubungan bermakna bagi komunitas penggemar di seluruh dunia melalui inovasi berskala besar dan storytelling imersif. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.kayouofficial.com, serta akun @kayousea di Instagram dan @kayou_sea di TikTok.

SOURCE Kayou