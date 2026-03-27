Taylor's University Pertahankan Peringkat Global Setelah 20 Program Studinya Tercantum dalam Daftar Program Studi Terbaik di Dunia

Ilmu Manajemen Perhotelan & Pariwisata Taylor's juga tercantum dalam daftar 30 besar dunia sehingga memperkuat posisi Taylor's sebagai universitas terbaik di Asia Tenggara untuk program studi ini. Program Studi Ilmu Seni & Desain, serta Ilmu Pemasaran berhasil terdaftar dalam peringkat 100 besar dunia, sedangkan Ilmu Bisnis & Manajemen berada di peringkat 150 dunia.

Untuk pertama kalinya, Program Studi Ilmu Hukum, Ilmu Biologi, serta Sastra Inggris tercantum dalam peringkat "QS World University Rankings by Subject 2026" sehingga semakin memperluas cakupan keunggulan program studi Taylor's.

Program-program studi Taylor's lain yang tercantum dalam peringkat tersebut:

Ilmu Data & Kecerdasan Buatan

Ilmu Akuntansi & Keuangan

Arsitektur / Lingkungan Binaan ( Built Environment )

) Ilmu Sosial & Manajemen

Ilmu Ekonomi & Ekonometri

Ilmu Komputer & Sistem Informasi

Ilmu Farmasi & Farmakologi

Humaniora ( Arts & Humanities )

) Ilmu Teknik & Teknologi

Ilmu Pendidikan & Keguruan

Ilmu Teknik – Teknik Elektro & Elektronika

Ilmu Teknik – Teknik Mesin, Teknik Dirgantara & Manufaktur

Ilmu Kedokteran

Peringkat "QS World University Rankings by Subject" mengevaluasi perguruan tinggi di seluruh dunia berdasarkan indikator seperti reputasi akademik, reputasi di kalangan perusahaan pemberi kerja, dampak penelitian, serta kolaborasi penelitian internasional.

"Pengakuan yang diraih program studi kami mencerminkan jangkauan dari keunggulan akademik Taylor's University. Kami selalu berkomitmen menyediakan program studi yang kuat secara akademis dan relevan dengan tantangan masa depan. Keunggulan ini juga tecermin dari peringkat Taylor's University yang berada di posisi ke-27 di Asia," ujar Profesor Barry Winn, Vice-Chancellor & President, Taylor's University.

Pengakuan tersebut mencerminkan keberagaman dan keunggulan program akademik Taylor's, didukung oleh komunitas akademik yang kolaboratif serta hubungan yang erat dengan industri. Dengan mengutamakan metode pembelajaran multidisiplin, pendidikan berbasiskan pengalaman, serta pengalaman belajar hybrid-flexible (HyFlex) yang inovatif—mahasiswa memilih kapan dan di mana mereka belajar dengan pendekatan Digital First—Taylor's terus membekali lulusan dengan ilmu pengetahuan, kemampuan beradaptasi, dan wawasan global untuk berkembang di dunia yang terus berubah dengan cepat.

Informasi selengkapnya tentang Taylor's University dan program studinya tersedia di situs ini .

SOURCE Taylor's University